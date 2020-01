Coronavírus: Bahia aumenta alerta e aeroporto de Salvador terá mudanças

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) informou em nota, nesta terça-feira (28), que aumentou o nível de alerta das equipes de vigilância epidemiológica e sanitária para o coronavírus, seguindo a orientação do Ministério da Saúde, o que inclui a revisão dos fluxos de investigação de casos suspeitos, bem como a definição do hospital de referência para encaminhamento de possíveis casos e apuração de contatos com outras pessoas, por exemplo. Não há, até o momento, registro da doença na Bahia.

"A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e o Ministério da Saúde em sintonia com as Secretarias Estaduais de Saúde estão revisando a capacidade instalada de primeiros testes diagnósticos para investigação e descarte de agentes etiológicos respiratórios conhecidos. Na oportunidade, recomenda-se cautela para se evitar medidas restritivas e desproporcionais em relação aos riscos para a saúde e trânsito de pessoas, bens e mercadorias. Também aguarda-se novas orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Organização Pan-Americana de Saúde (Opas). Não há até o momento nenhum caso suspeito na Bahia", destacou a Sesab, em nota. O Hospital de referência é o Icom - Instituto Couto Maia.

Por conta da doença, o Salvador Bahia Airport informou, também em nota, que está seguindo as orientações da Anvisa em relação ao monitoramento do Coronavírus no país. Entre as medidas anunciadas, avisos sonoros nos desembarques internacional e doméstico, desde ontem, além da oferta de álcool em gel em diversos pontos do terminal.

A concessionária informou que reforçou orientações de prevenção e controle aos funcionários do Aeroporto, especialmente aqueles que lidam diretamente com os passageiros e já iniciou a instalação de dispensers de álcool em gel nos canais de inspeção, áreas de imigração no desembarque internacional, praça de alimentação e área administrativa, bem como nas saídas dos sanitários do Píer Sul - onde ocorrem os voos internacionais.

A Salvador Bahia Airport destacou que não há voos diretos entre Salvador e Ásia atualmente.

Coronavírus: ministro diz que Brasil está em 'perigo iminente'O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, afirmou em entrevista coletiva nesta terça-feira (28) que a pasta subiu o comitê de emergência para nível 2, que significa “perigo iminente”. A principal mudança é a vigilância: a Organização Mundial da Saúde (OMS) alterou a atenção para qualquer pessoa vinda da China — antes, eram só os advindos de Wuhan. O uso de máscara especial pelos agentes também será adotado.

Mandetta afirmou que há um caso suspeito em investigação em Minas Gerais. Foram mais de sete mil situações foram analisadas, e só um se enquadra na definição dada pela OMS.

A paciente é uma mulher de 22 anos, que esteve em Wuhan, na China. Ela relata não ter ido ao mercado de peixes, onde se acredita ser o epicentro da epidemia. Quatorze pessoas próximas à estudante estão sendo monitoradas.

De acordo com o chefe da pasta, o presidente Jair Bolsonaro ligou pra ele e solicitou que a população seja bem informada e que o sistema de saúde se prepare da melhor maneira possível para responder à situação.

China já tem 4.515 casos de coronavírus, com 106 mortos

A Comissão Nacional de Saúde da China informou nesta terça-feira (28) que mais 25 pessoas morreram em função de doenças provocadas pelo coronavírus, o que leva a contagem total de mortos do surto para 106. O número de casos confirmados no país chegou a 4.515, após 1.771 novas ocorrências terem sido contabilizadas.



Uma das mortes foi registrada em Pequim, a capital chinesa. As outras 24 foram em Hubei, a província em que o surto de coronavírus teve início, em dezembro. A cidade de Wuhan, onde os primeiros casos foram registrados, e outras 17 localidades de Hubei estão isoladas, com viagens de avião, trem e ônibus suspensas. Mais de 50 milhões de pessoas vivem na região afetada



O feriado do ano-novo lunar, que se estenderia até a sexta-feira (31), foi prolongado até o domingo (2). Com a medida, o governo chinês espera desestimular a viagem de volta para casa de dezenas de milhões de chineses que viajaram a partir da sexta-feira (24), quando as festividades tiveram início.