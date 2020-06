Coronavírus: Bahia tem 27.396 casos confirmados e 846 mortes

A Bahia tem 27.396 casos confirmados de coronavírus (covid-19) neste sábado (6), o que representa 18,74% do total das notificações no estado. Os 27 óbitos contabilizados no boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) referem-se a um período de 16 dias. Ou seja, segundo a pasta, eles não ocorreram em 24 horas. De acordo com o Ministério da Saúde, entre quinta e sexta, a Bahia foi o 2º estado com mais novos casos de covid-19.

A Sesab informou ainda que, equivocadamente, 63 municípios registraram 216 casos como positivos nas bases de dados ministeriais, quando, na verdade, eram negativos. "Os dados foram contabilizados no boletim epidemiológico de sexta-feira (5) e a inconsistência foi identificada pela Vigilância Epidemiológica Estadual neste sábado (6), sendo corrigido no documento atual e comunicado o fato às prefeituras", diz a Sesab.

Considerando o número de 27.396 casos confirmados, 11.829 recuperados e 846 óbitos, 14.721 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da covid-19, o que são chamados de casos ativos. Na Bahia, 3.947 profissionais da saúde foram confirmados para covid-19.

Os casos confirmados ocorreram em 337 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (58,21%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Itajuípe (7.369,09), Ipiaú (7.259,17), Uruçuca (6.579,27), Salvador (5.462,78) e Urandi (5.402,81).

O boletim epidemiológico registrou ainda 44.634 casos descartados e 146.161 notificações em toda a Bahia. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA), em conjunto com os Cievs municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até as 17 horas deste sábado (6).

Taxa de ocupação

Na Bahia, dos 1.960 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus, 1.104 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 56%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 800 leitos exclusivos para o coronavírus, 543 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 68%.

Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Exames

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 63.246 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 6 de junho de 2020. Estão em análise 2.998 exames.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabilizou 846 mortes pelo novo coronavírus. Segue abaixo o perfil dos 27 óbitos confirmados neste boletim:

820º óbito – mulher, 74 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internada dia 16/05 e veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

821º óbito – mulher, 81 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial e doença respiratória crônica, foi internada dia 23/05 e veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

822º óbito – homem, 57 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 05/05 e veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

823º óbito – homem, 85 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular, data de internação não informada, veio a óbito dia 26/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

824º óbito – homem, 58 anos, residente em Salvador, portador de diabetes, doença cardiovascular e obesidade, data de internação não informada, veio a óbito dia 27/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

825º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internação não informada, veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

826º óbito – mulher, 62 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internamento não informada, veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

827º óbito – mulher, 48 anos, residente em Simões Filho, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, data de internamento não informada, veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

828º óbito – homem, 78 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e imunodeficiência, data de internamento não informada, veio a óbito dia 23/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

829º óbito – homem, 65 anos, residente em Salvador, portador de doença do sistema nervoso, foi internado dia 17/05 e veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

830º óbito – homem, 42 anos, residente em Camaçari, portador de hipertensão arterial, data de internação não informada, veio a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

831º óbito – homem, 71 anos, residente em Salvador, portador de obesidade, foi internado dia 27/05 e veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

832º óbito – mulher, 69 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e doença cardiovascular, data de internação não informada, foi a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

833º óbito – homem, 73 anos, residente em Salvador, portador de doença cardiovascular e neoplasias, foi internado dia 11/05 e veio a óbito dia 21/05, em unidade da rede pública, em Salvador;

834º óbito – homem, 67 anos, residente em Jitaúna, portador de hipertensão arterial e doença cardiovascular, foi internado dia 13/05 e veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede pública, em Jequié;

835º óbito – mulher, 76 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes, foi internada dia 25/05 e veio a óbito dia 02/06, em unidade da rede privada, em Salvador;

836º óbito – homem, 68 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, data de internamento não informada, veio a óbito dia 03/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

837º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial, diabetes, doença cardiovascular e tabagismo, foi internado dia 20/05 e veio a óbito dia 29/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

838º óbito – homem, 92 anos, residente em Ibirataia, portador de hipertensão arterial e diabetes, data de internamento não informada, veio a óbito dia 20/05, em unidade da rede pública, em Ibirataia;

839º óbito – mulher, 57 anos, residente em Salvador, portadora de diabetes e hipertensão arterial, foi internada dia 18/05 e veio a óbito dia 30/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

840º óbito – homem, 68 anos, portador de doença cardiovascular, foi internado dia 22/05 e veio a óbito dia 02/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

841º óbito – homem, 69 anos, residente em Salvador, sem informação de comorbidades, data de internamento não informada, veio a óbito dia 31/05, em unidade da rede privada, em Salvador;

842º óbito – mulher, 64 anos, residente em Salvador, portadora de hipertensão arterial, diabetes e doença cardiovascular, foi internada dia 26/05 e veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

843º óbito – homem, 75 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial e neoplasias, foi internado dia 26/05 e veio a óbito dia 04/06, em unidade da rede filantrópica, em Salvador;

844º óbito – mulher, 81 anos, residente em Euclides da Cunha, portadora de imunodeficiências, foi internada dia 17/05 e veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Salvador;

845º óbito – homem, 60 anos, residente em Salvador, portador de hipertensão arterial. Sem data de internação, veio a óbito dia 04/06, em hospital da rede pública, em Salvador;

846º óbito – homem, 66 anos, residente em Santo Antônio de Jesus, portador de doença cardiovascular, data de internamento não informada, veio a óbito dia 05/06, em unidade da rede pública, em Salvador.

Faixa etária

Quanto ao sexo dos casos confirmados, 52,73% foram do sexo feminino, 45,64% foram do sexo masculino e 1,63% sem informação. A faixa etária mais acometida foi a de 30 a 39 anos, representando 27,38% do total. O coeficiente de incidência por 1.000.000 de habitantes foi maior na faixa etária de 80 anos e mais (3.740,95/1.000.000 habitantes), indicando que o risco de adoecer foi maior nesta faixa etária, seguida da faixa de 30 a 39 anos (3.270,70/1.000.000 habitantes).