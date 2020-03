Coronavírus: Brasil registra mais de 1,8 mil pessoas infectadas e 34 mortes

Subiu para 1.891 o número de casos confirmados de coronavírus (Covid-19) no Brasil, de acordo com o boletim desta segunda-feira (23) do Ministério da Saúde. Até o momento, 34 mortes estão confirmadas, sendo 30 no estado de São Paulo e quatro no Rio de Janeiro. Atualmente, todos os estados do país registram casos da doença. Na Bahia, já são 63 ocorrências, conforme dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).

Entre as regiões brasileiras, a Norte é a menos atingida, com 3,1% do total de casos, contra 60% da região Sudeste, que apresenta o maior percentual. No Norte, há 59 casos. Enquanto isso, no Nordeste são 308 ocorrências de contaminação pelo novo vírus, sendo o Ceará o estado mais atingido (163). O Sudeste concentra mais de 1,1 mil casos, com São Paulo (745) liderando as ocorrências. No Centro-Oeste são 179 registros de confirmação, sendo Brasília o local mais atingido, com 133 casos. No Sul, são 210 ocorrências, sendo o Rio Grande do Sul (86) o estado mais atingido.