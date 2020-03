Coronavírus: caminhoneiros terão temperatura medida na BA-099

Os caminhoneiros que circulam pela BA-099 receberão cuidados especial durante esta semana. Até a próxima sexta-feira (3), os profissionais que passam pela via receberão orientações de prevenção contra a Covid-19, além de terem suas temperaturas medidas.

De acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), idealizadora da ação, eles também passarão por breve entrevista, com o objetivo de descartar que tenham contraído a doença, e serão presenteados com kits que contém suco de caixinha, bolo e biscoito salgado.

Os caminhoneiros receberão ainda um folheto informativo com orientações sobre o novo coronavírus, principalmente com dados sobre prevenção ao contágio. A ação, que tem também parceria da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e a Agerba, ocorre no km 10 da BA-099 - onde estão também estão sendo realizadas as blitze sanitárias da PRE.

O caminhoneiro Thiago Prazeres, que participou da ação, ficou contente com a atenção. “Acho muito importante a ação da concessionária. Precisamos ter conhecimento, saber se tem algum sintoma, e caso tiver, usar a máscara para não contaminar outras pessoas, além de se prevenir, lavar as mãos, tomar o cuidado, e também reforçar o recado de que aqueles que podem, que fiquem em casa”, opina.

Segundo a CLN, a previsão é de que mais de 1.200 profissionais do transporte de carga sejam impactados pela campanha. “Esta é uma forma de mostrar que também nos preocupamos com o bem-estar e a saúde desse trabalhador que é fundamental para o abastecimento das cidades em todo o País”, diz o diretor-superintendente da CLN, Guilherme Hupsel.