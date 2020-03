Coronavírus: Capes recomenda que pesquisadores evitem viagens internacionais

Devido ao avanço do coronavírus a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) recomendou, nesta terça-feira (10), que bolsistas em missões internacionais evitem viajar para lugares com a chamada transmissão sustentada – ou seja, quando já há transmissão local.

O comunicado, feita através de ofício, foi encaminhado às 36 instituições de ensino superior brasileiras que fazem parte do Programa Institucional de Internacionalização (Capes PrInt). Na Bahia, a Universidade Federal da Bahia (Ufba) é uma das integrantes.

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Capes é uma agência de fomento que concede auxílios e bolsas a estudantes e pesquisadores brasileiros, incluindo aqueles em programas de mestrado e doutorado.

A medida, de acordo com a Capes, é de “precaução” e segue as diretrizes do Ministério da Saúde. Ainda segundo a agência, muitas das instituições do Capes PrInt têm acordos internacionais com países que estão na lista de alerta das autoridades de saúde do Brasil.

A sugestão da entidade é que as viagens sejam reprogramadas dentro do período de vigência do projeto ou que o destino seja alterado. Se alteração não for possível, o bolsista poderá solicitar a desistência do programa. Quem já está em missão em algum dos países e regiões de alerta pode solicitar o retorno antecipado.