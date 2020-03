Coronavírus: Confira funcionamento de serviços em Salvador durante proibições

A indicação é que todos permaneçam em casa de quarentena para evitar a disseminação do novo coronavírus (Covid-19). Para garantir o isolamento da população, os gestores baixaram decretos determinando o fechamento de estabelecimentos e locais que aglomeram pessoas. Uma força tarefa montada pela Prefeitura fiscaliza o cumprimento das medidas de prevenção ao vírus decretadas pelo prefeito ACM Neto.

"Quem conseguiu evitar a proliferação do coronavírus com mais êxito, a exemplo da Coréia do Sul, foram aqueles países que se anteciparam, que adotaram medidas restritivas antes dos outros. Claro que essas medidas que estamos tomando agora mexe no dia a dia das pessoas. Mas entendemos que esse é um momento que exige total atenção e o máximo de precaução. Vamos antecipar as decisões para evitar que o cenário se agrave", explicou ACM Neto ao anunciar a suspensão das aulas em Salvador na última segunda-feira (16).

Até às 23h desta quinta (19), Salvador possui 18 casos confirmados da doença. Na Bahia, são 32 infectados. Dentre as medidas de prevenção, está o isolamento terrestre das cidades afetadas. Decreto do Governo do Estado publicado nesta quinta (19), determina o fechamento por 10 dias dos terminais rodoviários de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado e Bom Despacho (Itaparica) a partir de sexta-feira (20).

As aulas também foram suspensas em toda a Bahia. Na capital do Estado, a Prefeitura determinou o fechamento das escolas municipais por 15 dias desde a última quarta-feira (18). Já a rede rede estadual e privada da Bahia suspendeu suas aulas por 30 na quinta-feira (19). Os colégios de Feira de Santana, Salvador e Porto Seguro paralisaram as atividades na última terça (17). Em Prado, as atividades escolares pararam na quarta (18).

Em Feira de Santana, o comércio deve fechar suas portas entre os dias 21 e 29 de março por determinação da Prefeitura. Durante o vigor do decreto, que será publicado nesta sexta (20), apenas deverão funcionar os setores de farmácia e de abastecimento de alimentos.

Em meio às suspensões e cancelamentos das atividades em Salvador. O CORREIO fez uma lista com o funcionamento dos serviços na cidade. Confira abaixo.

Ferry Boat

Funciona com horários reduzidos a partir de sexta-feira (20). A determinação é redução em 30% da quantidade total de passageiros nas embarcações. A travessia está suspensa nos finais de semana e feriados. A medida é válida por 10 dias, a partir da primeira hora desta sexta-feira (20), a circulação e a saída, e, a partir das 9h de sexta (20), a chegada.

Horários para os dois sentidos: 6h, 7h, 8h, 12h, 14h, 18h, 19h, 20h

Lanchas

Funciona com horários reduzidos a partir de sexta-feira (20). A determinação é redução em 30% da quantidade total de passageiros nas embarcações. A travessia está suspensa nos finais de semana e feriados. A medida é válida por 10 dias, a partir da primeira hora desta sexta-feira (20), a circulação e a saída, e, a partir das 9h de sexta (20), a chegada.

Horários

Salvador/Vera Cruz: 6h30, 8h, 9h30, 13h, 14h30, 16h30, 18h e 19h30

Vera Cruz/Salvador: 5h, 6h30, 8h, 11h30, 13h, 15h, 16h30 e 18h

Transporte hidroviário para Morro de São Paulo, Madre de Deus e Barra Grande

Suspenso por 10 dias a partir desta sexta (20)

Transporte hidroviário para turismo

Proibido por 10 dias em todos os terminais náuticos do Estado da Bahia a partir de sexta (20)

Shoppings e Centros Comercias

Fechados por 15 dias a partir deste sábado (21). Clínicas médicas e supermercados que funcionam dentro desses estabelecimentos permanecem abertos.

Elevador Lacerda

Fechado por tempo indeterminado a partir de sábado (21)

Mercado Modelo

Atividades interrompidas por tempo indeterminado a partir de sábado (21)

Escolas

Instituições da rede municipal da capital tiveram aulas suspensas por 15 dias desde a última quarta-feira (18). Estudantes receberão cestas básicas para suprir as merendas escolares.

Escolas da rede estadual e privada de toda a Bahia suspenderam suas aulas por 30 dias na quinta-feira (19). Unidades de Feira de Santana, Salvador e Porto Seguro paralisaram as atividades na última terça (17). Em Prado, as atividades escolares pararam na quarta-feira (18).

Universidades

Decreto determinou que instituições privadas suspendessem suas aulas por 15 dias a partir da última quarta (18).

A Universidade Federal da Bahia paralisou, por tempo indeterminado, suas atividades acadêmicas e administrativas na quarta (18). Com Restaurante Universitário fechado, 1.700 estudantes receberão auxílio financeiro para alimentação. Um dia antes, em 16 de março, o reitor já havia recomendado suspensão das aulas na instituição.

Na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), as atividades letivas presenciais de graduação, pós-graduação e extensão foram encerradas na segunda-feira (16). Avaliações e defesas de TCC deverão ocorrer via suporte online. O início do ano letivo de 2020 foi suspenso por tempo indeterminado.

Cinema, teatro e casas de show

Os estabelecimentos foram fechados por 15 dias na última quarta (18)

Academias e parques infantis privados

Fechados por 15 dias desde a última quarta (18)

Metrô

Operação normal

Ônibus

Redução de 30% da frota fora dos horários de pico a partir de sábado (21).

Táxi e motoristas por aplicativo

Operação normal, mas com indicação para não utilizar o ar-condicionado e manter as janelas dos veículos aberta

Mototáxis

Circulação normal

Rodoviária

Os terminais rodoviários das seguintes cidades de Salvador, Feira de Santana, Porto Seguro, Prado e Bom Despacho (Itaparica) ficarão fechados por 10 dias. Além disso, os ônibus interestaduais ficam proibidos de circular em todo o território da Bahia. A exceção para o transporte intermunicipal entre as cidades é para o deslocamento de trabalhadores que morem nesses municípios e estejam sendo levados para exercício de atividade profissional.

Praias

A partir de sábado (21), ficarão fechadas para o público às praias do Farol da Barra, Porto da Barra, Rio Vermelho, Piatã, Itapuã e Ribeira por 15 dias. Os kits distribuídos pela Prefeitura aos comerciantes que atuam nos locais serão retirados e não haverá cobrança de taxas a esses profissionais enquanto durar a medida.

Aeroporto

Voos mantidos no Aeroporto Internacional de Salvador. Como medida de contenção da doença, a limpeza do terminal foi intensificada e os passageiros vindos de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília e de voos internacionais estão tendo a temperatura aferida. A partir da próxima semana, o Achados e Perdidos terá seu funcionamento alterado. O atendimento presencial ocorrerá apenas às quartas-feiras, de 08h às 12h e de 13h às 17h.

Mercados

Permanecem abertos com funcionamento normal. Algumas redes, como Perini e Hiperideal, Pão de Açúcar, possuem horários preferenciais para idosos. A Cesta do Povo, a RedeMix, e o Hiperideial congelaram seus preços por 15 dias para acalmar a população.

Lojas de rua

Não se enquadram na determinação de suspensão das atividades, portanto, permanecem abertas. As lojas da Avenida Sete de Setembro, por exemplo podem continuar funcionando.

Prefeituras-Bairro

Todas as 10 unidades funcionam apenas com atendimentos de serviços essenciais desde esta quinta (19) por prazo indeterminado. As unidades administrativas funcionam das 8h às 17h. Os serviços mantidos são confecção do cartão SUS, dispensação de medicamentos e recadastramento no programa Bolsa Família. Na Prefeitura-Bairro de Cajazeiras, não há dispersão de medicamento.

SAC

Na Região Metropolitana de Salvador (RMS), Simões Filho e Lauro de Freitas as unidades do SAC fecham a partir de segunda-feira (23). Candeias e Camaçari continuam atendendo, sob agendamento. As três carretas do SAC Móvel também suspendem as atividades por tempo indeterminado.

Os SACs de Feira de Santana e de Porto Seguro suspendem o atendimento a partir de segunda-feira (23). Os outros 18 continuam prestando serviços à população, porém com hora marcada.

Nas seguintes cidades os atendimentos nos SACs também foram suspensos por meio de decretos municipais: Caetité, Camamu, Ipirá, Jeremoabo, Itamaraju, Itaberaba, Ribeira do Pombal, Barra da Estiva e Serrinha.

INSS

Os postos de atendimento do INSS estão fechados a partir desta sexta (20). O atendimento aos segurados deverá ser feito por telefone ou internet.

Unidades de saúde públicas

Nas unidade de saúde geridas pelo Governo do Estado, houve restrição nas visitas e também redução no atendimento ambulatorial e de cirurgias eletivas. Jás os estabelecimentos sob a responsabilidade do município seguem com o mesmo horário de atendimento.

Eventos

Decreto do governo do estado suspende eventos e atividades com a presença de público superior a 50 pessoas, que envolvem aglomeração de pessoas, como: eventos desportivos, religiosos, shows, feiras, circos, eventos científicos, passeatas e afins, bem como aulas em academias de dança e ginástica.

Hospitais

Continuam funcionando, porém com redução do horário de visitas até a suspensão de cirurgias.

Nas Obras Sociais Irmã Dulce (Osid) a principal mudança é que apenas cirurgias oncológicas, procedimentos de menor complexidade e aqueles com baixo tempo de permanência hospitalar serão mantidas. Para serem realizadas, as cirurgias eletivas devem atender a certos critérios. São eles: idade dos pacientes (acima de 18 anos e abaixo de 50 anos); não ter doenças crônicas (como hipertensão, diabetes, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica e cardiopatias); e a falta de necessidade de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) para o pós-operatório.

No Hospital do Subúrbio, está proibida a visita a pacientes assistidos na sala de medicação e aos internados em UTIs.

No Complexo Hospitalar Universitário Professor Edgard Santos (Hupes/ Hospital das Clínicas da Ufba), só serão permitidos acompanhantes para pacientes menores de 18 anos e acima de 60 anos, portadores de necessidades especiais e transtornos mentais. As visitas ficarão limitadas a um visitante por paciente internado. Visitantes e acompanhantes passarão por uma triagem para sintomas respiratórios. Ainda vai haver a priorização das consultas e procedimentos para casos imprescindíveis e compatíveis com o perfil de serviços ofertados.

No Hospital Santa Izabel, os procedimentos eletivos que exigem internação estão sendo acompanhados pelo Comitê de Crise da instituição.

Restaurantes

Funcionam. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-BA) recomenda que os estabelecimentos tenham uma distância mínima segura entre as mesas, evitem aglomerações de clientes, redobrem o cuidado com a higiene dos colaboradores e das manipulações dos preparos. Muitos estabelecimentos optam por disponibilizar serviços de delivery e drive-thru.

Postos de Combustíveis - podem continuar abertos

Departamento Estadual de Trânsito (Detran-BA)

Suspensão das provas teóricas e práticas para os candidatos à primeira habilitação. A decisão vale a partir desta quinta-feira (19), por 15 dias, prorrogáveis pelo mesmo período.

Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador)

Os atendimentos presenciais da Transalvador serão suspensos, com exceção da liberação de veículos removidos.

Os prazos para defesa, recurso e apresentação do condutor infrator estão suspensos por tempo indeterminado, contado a partir da terça-feira (17). Após a regularização, os condutores poderão imprimir as notificações de infração ou penalidade com as novas datas de vencimento diretamente no site da Transalvador.

Mesmo com os prazos suspensos, as defesas e recursos podem ser solicitados por meio dos Correios. Para isso, o cidadão pode enviar cópias autenticadas da documentação necessária para o endereço: Av. Vale dos Barris, nº 501 - Barris - Salvador - Bahia - CEP: 40070-055, no setor de atendimento dos Serviços de Multas. A apresentação de condutor infrator pode ser solicitada completamente via online por meio do site da autarquia.

A Transalvador também suspendeu, nesta quinta-feira (19), a restrição de circulação de caminhões de grande porte, acima de 6,5 metros de comprimento e 2,2 metros de largura, em horários de picos em vias da capital baiana.

Outra medida tomada pela superintendência é a de não fechar a Av. Magalhães Neto, a Av. Vasco da Gama, no trecho do Dique, e a orla da Barra para a realização do projeto Ruas de Lazer nos próximos domingos.

A emissão das credenciais para estacionamento em vagas especiais na sede da Transalvador, nos Barris, e no balcão montado na Ferreira Costa, também está suspensa

Mercado do Rio Vermelho

Continuará funcionando, mas com horário alterado. Deste a quinta (19), a Ceasinha funciona das 8h às 16h, de segunda a domingo. Os permissionários de hortifrúti, açougue e peixaria poderão abrir a partir das 7h. Aos domingos, a praça de alimentação irá funcionar até às 16h, enquanto que os demais boxes fecham às 14h.

Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob)

Os serviços de atendimento ao público oferecidos pela pasta serão suspensos a partir da próxima segunda-feira (23). Após o retorno dos atendimentos os prazos de procedimentos solicitados pelo público serão estendidos por 30 dias. É o caso, por exemplo, das demandas envolvendo alvarás de circulação.

Serviço Intermunicipal de Intermediação de Mão de Obra (SIMM)

Está suspenso, a partir desta quinta-feira (19), o atendimento nas unidades do SIMM, na Central Integrada de Licenciamento de Eventos (CLE) e no Centro do Empreendedor Municipal (CEM). Inicialmente, a suspensão será feita inicialmente até o dia 3 de abril.

SalvadorCard

A revalidação presencial do cartão de meia passagem estudantil foi suspensa nesta quinta (19). O procedimento passa a ser feito, exclusivamente, via internet: pelo site ou pelo aplicativo Kim Recarga, disponível para iOS e Android. A validade 2019 do cartão, previsto inicialmente para o dia 31 de março, foi estendida por 30 dias após o retorno das aulas, suspensas por decretos municipal e estadual.

