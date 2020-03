Coronavírus: cresce em 60,5% o número de casos suspeitos na Bahia

Subiu para 61 o número de casos suspeitos do novo coronavírus (Codiv-19) na Bahia. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (9), em boletim atualizado da Secretaria da Saúde do Estado da Bahia, que considera as notificações de aneiro até as 17h de hoje.

No boletim divulgado nesta sexta (6), o mais recente antes do divulgado hoje, eram apenas 38 os casos em análise, o que significa um crescimento de 60,5% no número de pacientes com a suspeita do vírus no estado.

No total, já foram 145 notificações, sendo que 21 foram excluídas por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde, 61 descartadas laboratorialmente, 61 aguardam análise laboratorial e outros dois casos já estão confirmados, ambos em Feira de Santana.

Os municípios com notificações de casos suspeitos do coronavírus foram Araci, Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Madre de Deus, Pojuca, Porto Seguro, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas, Tucano, Vera Cruz e Vitória da Conquista. Estes números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.

Até o momento, o Brasil tem 25 casos confirmados da doença e 930 suspeitos. Outros 36 países são monitorados pelo Ministério da Saúde por apresentarem transmissão ativa do coronavírus. Os principais sintomas são febre, tosse ou falta de ar.

Estão em alerta pessoas que visitaram a Alemanha, Argélia, Austrália, Bélgica, Bielorrússia, Bósnia e Herzegovina, Canadá, Coreia do Norte, Coreia do Sul, Croácia, Dinamarca, Emirados Árabes Unidos, Equador, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Grécia, Holanda, Indonésia, Irã, Israel, Itália, Japão, Líbano, Malásia, Noruega, Reino Unido, Romênia, San Marino, Singapura, Suécia, Suíça, Tailândia, Vietnã, além da China, nos últimos 14 dias.

De acordo com a Sesab, o paciente com sintomas deve procurar unidades de saúde para fazer o diagnóstico. Os casos graves devem ser encaminhados a um Hospital de Referência para isolamento e tratamento, enquanto os casos considerados leves devem ser acompanhados pela Atenção Primária em Saúde (APS) - neste caso, o paciente é tratado em domicílio.

O diagnóstico do coronavírus só pode ser feito após coleta de materiais respiratórios (aspiração de vias aéreas ou indução de escarro), que é encaminhada para o Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-BA).