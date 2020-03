Coronavírus: decreto obriga que igrejas e templos religiosos suspendam atividades

A partir desta quarta-feira (25) todos os templos religiosos de Salvador deverão suspender suas atividades. A determinação foi feita através de um decreto do prefeito ACM Neto, assinado nesta segunda (23). Quem descumprir a determinação poderá ter o alvará de funcionamento cassado.

Neste fim de semana, 171 templos já foram abordados em uma força-tarefa de fiscalização da Prefeitura, formada por equipes da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), Vigilância Sanitária (Visa) e Guarda Civil Municipal (GCM), que atuaram na conscientização e importância de não realizar cultos, missas e encontros presenciais.

“Os agentes verificaram que a maioria das igrejas estão obedecendo as determinações. Nesse momento, o intuito da Prefeitura é evitar o avanço rápido do novo coronavírus (Covid-19) e proteger a vida da população”, destaca o secretário da Sedur, Sérgio Guanabara.

Se a partir do dia do decreto alguma igreja abrir normalmente, o cidadão pode denunciar à Ouvidoria Geral do Município (OGM), preferencialmente pelo site falasalvador.ba.gov.br ou pelo e-mail ouvidoria@salvador.ba.gov.br. O Instagram da Ouvidoria (@ouvidoriadesalvador) também recebe denúncias. O telefone 156 é outra opção, mas só deve ser utilizada em casos de urgência.