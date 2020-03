Coronavírus é motivo de rodas de conversa e palestras na rede pública

A educação pública também resolveu entrar na discussão sobre o Covid-19. Uma parceria entre as secretarias estaduais da Educação (SEC) e da Saúde (Sesab) está promovendo palestras e rodas de conversas sobre o novo coronavírus nas escolas da rede estadual. O objetivo é transformar a comunidade escolar em aliada no combate à doença.

A SEC informou que na manhã desta terça-feira (10), alunos do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental do Colégio Estadual Pinto de Aguiar, no bairro de Mussurunga, em Salvador, participaram de uma roda de conversa, que tirou dúvidas e reforçou a importância da prevenção.

Em nota, o governo do estado informou que as escolas já são estimuladas a trabalhar a questão da saúde de forma articulada com o currículo. O novo coronavírus e todo esse cenário epidemiológico mundial se tornou uma oportunidade de trabalhar os aspectos preventivos.

A nota afirma também que as orientações sobre o combate ao vírus vêm sendo trabalhadas de forma multidisciplinar, associando os aspectos referentes ao assunto de acordo com a disciplina, e os alunos são estimulados a lavar mais vezes as mãos com água e sabão e a usar álcool gel, disponibilizados em recipientes nos corredores e espaços escolares.

O assunto vem despertando também a criatividade dos alunos. Durante a roda de conversas, um dos estudantes aproveitou a oportunidade para apresentar um poema que ele fez sobre o novo coronavírus. “Vamos dizer que eu fiz mais para alertar as pessoas, porque tem gente que fala ‘estava lá na Ásia, não vai afetar o Brasil’, mas pode afetar todo o país. É isso que eu quero dizer com meu poema”, afirmou o adolescente.

Na semana passada, a Secretaria Municipal de Educação (Smed) informou que as 185 unidades de Salvador contam com apoio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para tratar das questões de saúde e prevenção a doenças virais, e que costumam adotar o uso do álcool gel no dia-a-dia.