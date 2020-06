Coronavírus: Ebserh divulga lista de aprovados em cargos que atuarão no combate ao vírus

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) divulgou a lista do processo seletivo para os novos cargos que atuarão no combate à Covid-19. Foram 31,5 mil inscritos para os cargos de médico plantonista, médico (Medicina do Trabalho), farmacêutico, assistente social, biomédico e técnicos em Análises Clínicas, Radiologia, Necropsia e Farmácia.

As convocações devem acontecer ainda nesta semana, seguindo a demanda de cada hospital pertencente à rede Ebserh. O objetivo do processo é possibilitar a reposição do quadro de pessoal e o reforço necessário em áreas sensíveis para o enfrentamento à Covid-19. O resultado pode ser conferido aqui.

A rede Ebserh é responsável pela administração de diferentes hospitais universitários do país. Desde os primeiros anúncios sobre a Covid-19, a rede tem trabalhado em parceria direta com os ministérios da Saúde e da Educação, tendo como diretrizes o monitoramento da situação no país e em suas 40 unidades hospitalares.

Formatura antecipada

Outra medida adotada pelo Ministério da Educação (MEC) para auxiliar no combate ao coronavírus foi antecipar as formaturas dos cursos de Medicina, Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. Atualmente, já foram realizadas 7.292 formaturas antecipadas, sendo 2.219 em instituições públicas e 5.073 em particulares. A medida do MEC tem caráter excepcional e valerá enquanto durar a situação de emergência na saúde pública por causa da pandemia de coronavírus.

Pela medida, estudantes de Medicina podem se formar ao concluir 75% do internato e alunos de Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia, no momento em que cursarem a mesma porcentagem do ensino curricular obrigatório.

Fonte: Agência Educa Mais Brasil