Coronavírus: Equador quase dobra nº de casos em 24h; total chega a 22 mil

O Ministério da Saúde do Equador confirmou na tarde desta quinta-feira (23) a existência de 10.977 casos de coronavírus nas últimas 24 horas. O número é quase o dobro dos diagnósticos feitos até então. Agora, o país contabiliza 22.160 casos da covid-19.



Pela manhã, a ministra de governo e presidente do Comitê Nacional de Operações de Emergência, Maria Paula Romo, divulgou os dados oficiais e informou 11.183 diagnósticos confirmados — 12.200 casos foram descartados

pelo governo.

Porém, houve uma retificação por parte do ministro da Saúde, Juan Carlos Zevallos. Segundo ele, 23.856 testes foram processados e não entraram na contagem oficial — 10.977 testaram positivo para coronavírus.

Romo informou hoje cedo que 560 pessoas morreram no país devido ao coronavírus. No entanto, ela observou que existem outras 1.028 "mortes prováveis". Com isso, o número de mortos no Equador pode chegar a 1.588.

O Equador registrou seu primeiro caso de coronavírus no dia 29 de fevereiro e demorou 24 dias para chegar a mil casos, sete dias para alcançar 2 mil, oito dias para dobrá-los para 4 mil e mais oito dias para voltar a dobrá-los para 8 mil, de acordo com uma contagem da Reuters.

Nas últimas semanas, a pandemia sobrecarregou as autoridades sanitárias de Guayaquil, a maior cidade e o centro do surto no país, onde corpos permaneceram nas casas ou nas ruas durante horas.

“Contanto que as pessoas cumpram este isolamento de uma maneira disciplinada e comprometida, conseguiremos conter o contágio”, disse o vice-ministro da Saúde, Xavier Solórzano, em uma coletiva de imprensa.

O governo tem tido dificuldade em impor as medidas em várias partes do país, onde pessoas infectadas foram flagradas circulando em ruas e shopping centers.