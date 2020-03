Coronavírus: escola de Ilhéus suspende aulas após professora ir a casamento em Itacaré

Uma escola particular de Ilhéus, no sul da Bahia, suspendeu as aulas até a próxima terça-feira (17) após uma das professoras da unidade ter participado de um casamento em Itacaré, cidade vizinha, no qual foi confirmado que pelos menos dois convidados estão com o novo coronavírus - um deles é a digital influencer Gabriela Pugliesi.

De acordo com a direção do Colégio Vitória, a suspensão das aulas ocorre por medida de precaução e recomendação do Ministério da Saúde, que identificou a professora e sugeriu que ela ficasse em casa nos próximos dias, mesmo sem apresentação de nenhum sintoma do vírus. Não foi revelado quantos alunos estudam no colégio, de ensino fundamental I e II e ensino médio.

A professora, cuja idade também não foi informada, foi contratada para trabalhar no casamento realizado no Hotel Txai Resort, no sábado (7), da influenciadora digital Marcella Minelli, irmã da blogueira fitness Gabriela Pugliesi, com Marcelo Bezerra. O outro convidado que teve o Covid-19 confirmado é de São Paulo e tem 26 anos.

De acordo com o Grupo Txai Resorts, o paulistano “esteve em viagem a Aspen (Colorado – EUA) no feriado do Carnaval e se hospedou no Txai entre os dias 6 e 8 de março”. O casamento reuniu cerca de 500 pessoas. Fora a celebração, os presentes à festa se reuniram também na noite de sexta-feira, 6. Boa parte deles voltou para São Paulo em um mesmo voo, que saiu de Ilhéus no domingo.

Já a confirmação do teste de Pugliesi ocorreu nesta quinta-feira (12).

Buscas

O secretário de Saúde de Ilhéus, Geraldo Magela, informou que está fazendo buscas a moradores de Ilhéus que estiveram no casamento, seja a trabalho ou como convidado, para que possam entrar no monitoramento, além de outras pessoas que se hospedaram no hotel entre os dias 6 e 8 de março.

Até o momento, segundo ele, já foram identificadas quatro pessoas, sendo que dois homens apresentam uma gripe leve. “Fomos colher amostras de secreções desses dois pacientes na tarde desta quinta-feira e, aparentemente, é uma gripe normal, mas só os exames para confirmar. Estamos recomendando que eles fiquem em suas casas”, afirmou Magela.

Fora esses casos que possam estar ligados ao casamento, não há outros suspeitos. Os carros que foram usados para deslocamento até a cerimônia, de propriedade de locadoras, também estão sendo procurados para que possam passar por desinfecção.

De acordo com o secretário, não está sendo recomendado nenhum tipo de ação emergencial na cidade de Ilhéus por conta do novo coronavírus, como suspensão de aulas ou eventos com públicos acima de 100 pessoas.

“Essa suspensão das aulas do Colégio Vitória, por exemplo, não achamos necessária, mas a direção achou por bem, então fica a critério deles”, disse ele, informando em seguida que esteve com a professora e ela está em bom estado de saúde. “A recomendação é apenas para que ela fique em casa por esses dias”.