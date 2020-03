Coronavírus: faculdades particulares também terão que suspender as aulas

Sala de aula da UniRuy Wyden no campus do Costa Azul (Foto: Divulgação)

As medidas de contenção do novo coronavírus previstas em decreto do prefeito de Salvador, ACM Neto (DEM), publicado em edição extra do Diário Oficial nesta segunda-feira (16), também prevê a suspensão, durante 15 dias, a partir da próxima quarta (18), das faculdades particulares instaladas na capital.

A publicação prevê seis medidas de combate ao avanço do coronavírus na cidade, incluindo ainda a suspensão das aulas nas redes municipal e particular de Salvador.

Nas redes sociais, o perfil oficial do prefeito esclareceu a dúvida de uma internauta que queria saber se a medida, tomada em relação às escolas, incluía as faculdades e universidades das redes pública e privada também.

"Da rede privada, sim. Não há nenhuma faculdade/universidade municipal em Salvador, por isso as universidades públicas da cidade dependem do posicionamento de outras esferas do governo. O que cabe ao município foi feito: todas as instituições municipais e particulares de ensino devem suspender as atividades a partir de quarta-feira", explicou Neto.

Se antecipando à data limite, o Centro Universitário UniRuy Wyden e a Faculdade ÁREA1 Wyden informaram em nota oficial que, “como medida preventiva, as aulas presenciais estão, por ora, suspensas”.

“Informamos que seguimos todas as recomendações dos órgãos governamentais de saúde e, para isso, criamos um comitê de acompanhamento que avalia diariamente os novos desdobramentos da pandemia de Coronavírus. Reforçamos o compromisso com a segurança e bem-estar da nossa comunidade acadêmica e em caso de novas informações ou iniciativas, iremos comunicar”, conclui o comunicado divulgado nesta segunda.

Públicas

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) quanto a Universidade do Estado da Bahia (Uneb), que são instituições vinculadas, respectivamente, aos governos federal e estadual, ainda não suspenderam as aulas, embora tenham proibido diversos tipos de eventos. A situação é discutida internamente.

Já no interior, a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) anunciaram nesta segunda-feira (16) medidas preventivas visando conter o avanço do covid-19.

No Ifba, campus de Vitória da Conquista, as aulas e todas as atividades que aglomerem pessoas estão suspensas por três dias – desta segunda até quarta-feira (18), já as demais atividades acadêmicas e administrativas funcionam de maneira normal.

Na Uesb (campus de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga) estão suspensas por 30 dias eventos com mais de 100 pessoas, colações de grau, aulas de campo em cidades diferentes do campus sede do curso e atividades para pessoas a partir de 60 anos.

Mudanças contra o coronavírus

No último sábado (14), o prefeito ACM Neto já havia anunciado outras ações contra o coronavírus, como a proibição, por tempo indeterminado, de qualquer evento ou atividade para mais de 500 pessoas na cidade, que já vale a partir desta segunda, e o impedimento de viagens internacionais para servidores da Prefeitura.

Além disso, aqueles colaboradores que estejam retornando de viagens internacionais da Europa, China, Irã ou EUA devem fazer o teste para o coronavírus e permanecer em isolamento residencial por sete dias.

"Existem muitas dúvidas sobre o coronavírus. Mas, uma coisa é consensual: quem conseguiu evitar a proliferação do coronavírus com mais êxito, a exemplo da Coréia do Sul, foram aqueles países que se anteciparam, que adotaram medidas restritivas antes dos outros. Claro que essas medidas que estamos tomando agora mexe no dia a dia das pessoas. Mas, entendemos que esse é um momento que exige total atenção e o máximo de precaução. Vamos antecipar as decisões para evitar que o cenário se agrave", explicou ACM Neto.

O prefeito afirmou que "Salvador não vai esperar que a situação se agrave". "Vamos antecipar ações com sobriedade, serenidade e equilíbrio, sem gerar pânico. Isso vai fazer com que a cidade se prepare melhor e possa evitar essa explosão do número de casos do coronavírus", salientou o prefeito, que reforçou o pedido para que os soteropolitanos evitem viajar (principalmente para fora do país).

"Quanto menos as pessoas circularem, principalmente aqueles que fazem parte do grupo de risco, como os idosos, melhor. Por isso, adotamos medidas fundamentais também em relação aos nossos servidores ativos e inativos", completou.

Neto também pediu que todas as autoridades políticas superem as diferenças e trabalhem de forma conjunta nesse momento. Sem citar nomes, ele criticou políticos que minimizam o risco da doença. "Vamos esperar o que acontece na Itália chegar até aqui para só depois tomar as medidas? Esse comportamento de minimizar o problema é uma atitude irresponsável. Aqui em Salvador, vamos antecipar as decisões", finalizou.

Veja os pontos do decreto municipal em função do coronavírus:

1 - Suspensão por tempo indeterminado de exigência de atendimento para aposentados e pensionistas que precisam de recadastrar no dia de seu aniversário. Não vai suspender o benefício de ninguém.

2 - Suspensão de férias e licenças de profissionais da saúde, guarda, Semps (Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza), Defesa Civil para ficarem se prontidão para atender a população. Outras áreas podem ser suspensas, caso necessário.

3 - Trabalho remoto para profissionais da prefeitura acima de 65 anos, exceto aqueles que atuem em serviços essenciais para o funcionamento do serviço público - Secretários e dirigentes estão excluidos do decreto.

4 - Fechamento dos parques públicos, a partir de quarta-feira (18).

5 - Suspensão por 15 dias, a partir de quarta, as aulas da rede municipal e particular da cidade. Se precisar, a medida será estendida; suspender funcionamento de cinemas e academias, por 15 dias, a partir de quarta.

6 - Todas as inaugurações e atos da prefeitura serão realizados sem a presença de público. Apenas a autoridade ligada ao ato e a imprensa participarão.