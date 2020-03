Coronavírus faz paróquias baianas cancelarem festa de São José

As festas religiosas que ocorrem em Salvador foram impactadas pelas medidas de segurança em combate ao novo coronavírus. Nesta quarta-feira (18), a Arquidiocese de Salvador anunciou o cancelamento das celebrações edicadas a São José.

Tradicionalmente conhecidas por realizar programações especiais para o santo, as paróquias São José de Amaralina, que fica no bairro de mesmo nome, e São José Operário, em Pernambués, não terão nenhum festejo nesta quinta (19). O mesmo ocorrerá com a capela São José do Corpo Santo, no Comércio.

As homenagens contavam com novenário e tríduos e seriam encerradas no dia 19 de março, data dedicada ao pai Programa Universidade para Todosde Jesus, patrono da Igreja Católica, das famílias e dos trabalhadores.