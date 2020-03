Coronavírus: Ford suspende produção no complexo de Camaçari

Depois da GM, Mercedes-Benz e Volkswagen, a Ford confirmou nesta quinta-feira (19) que irá suspender temporariamente a produção em suas fábricas no Brasil – Camaçari (BA), Taubaté (SP) e na unidade da Troller em Horizonte (CE) – e na fábrica de Pacheco, na Argentina, em resposta ao crescente impacto do coronavírus (COVID-19) na América do Sul.

A medida entra em vigor na fabricante de automóveis multinacional do Brasil em 23 de março e na Argentina no dia 25 de março. De acordo com a assessoria de comunicação da montadora, a ação tem como objetivo principal "manter os funcionários em segurança e ajudar a limitar a propagação do vírus, além de ajustar os volumes de produção à redução na demanda dos consumidores gerada por essa situação sem precedentes".

"Desde o início do surto do coronavírus, a Ford vem tomando todas as medidas possíveis para minimizar o impacto da doença, adotando o trabalho remoto (com exceção das funções críticas que não podem ser realizadas fora das instalações da empresa), limitando os visitantes nas fábricas e escritórios e aumentando a frequência da limpeza nas instalações, entre outras", diz o comunicado enviado para a imprensa no final da tarde desta quinta.

“A maior prioridade da Ford é sempre a segurança e o bem-estar de nossos funcionários e parceiros. Essa ação adicional ajudará a reduzir o risco de disseminação do COVID-19, ao mesmo tempo em que potencializa a saúde dos nossos negócios durante esse período desafiador para toda a economia”, afirma Lyle Watters, presidente da Ford América do Sul.

No Brasil, a suspensão temporária da produção nas unidades da Ford em Camaçari (BA) e Taubaté (SP), assim como na fábrica da Troller em Horizonte (CE), entra em vigor no dia 23 de março, com a retomada das atividades programada para 13 de abril. Na Argentina, a produção na unidade de Pacheco será paralisada em 25 de março e as operações serão reativadas no dia 6 de abril.

“Em situações sem precedentes como esta, mais do que nunca é fundamental colocar nosso time em primeiro lugar", acrescentou Watters. "Continuaremos trabalhando em estreita colaboração com os sindicatos e outros parceiros locais para explorar protocolos e procedimentos adicionais para ajudar a impedir a disseminação do vírus e definir novas práticas de trabalho para nossos planos de retorno das operações com base no que aprendemos", completa o executivo.

BAHIA TEM 31 INFECTADOS POR CORONAVÍRUS

Cronologia dos casos até 17h desta quinta-feira (19)

1 - Feira de Santana: Mulher, 34 anos, vinda da Itália (06/03)

2 - Feira de Santana: Mulher, 42 anos, empregada doméstica da primeira (07/03)

3 - Feira de Santana: Mulher, 68 anos, mãe da empregada doméstica (11/03)

4 - Feira de Santana: Homem, 73 anos, pai da empregada doméstica (13/03)

5 - Salvador: Mulher, 52 anos, vinda da Espanha (13/03)

6 - Salvador: Mulher, 11 anos, filha da primeira (13/03)

7 - Salvador: Homem, 72 anos, vindo da Itália (13/03)

8 - Salvador: Homem, 49 anos, vindo da Alemanha e Espanha (15/03)

9 - Feira de Santana: Mulher, 50 anos, vinda dos Estados Unidos (15/03)

10 - Porto Seguro: Homem, 43 anos, trabalha na residência de uma das pessoas que pegou a doença em um casamento em Itacaré (16/03)

11 - Porto Seguro: Mulher, 35 anos, que teve passagem pelos Estados Unidos (17/03)

12 - Porto Seguro: Mulher, 42 anos, teve contato com um paciente contaminado, que estava na festa de casamento da irmã de Gabriela Pugliesi, em Itacaré (17/03)

13 - Prado: Homem de 42 anos, que teve passagem por Milão e Londres (17/03)

14 - Salvador: Homem de 72 anos, com histórico de viagem recente a São Paulo (17/03)

15 - Salvador: Homem, 64 anos, com histórico de viagem pela Tailândia. Segue internado, evoluindo bem (18/03)

16 - Salvador: Homem, 50 anos, com histórico de contato com paciente vindo dos Estados Unidos (18/03)

17 - Salvador: Homem, 43 anos, com histórico de contato com paciente diagnosticado para Covid-19 (18/03)

18 - Salvador: Mulher, 71 anos, com histórico de viagem pela Espanha e Portugal (18/03)

19 - Salvador (18/03)*

20 - Salvador (18/03)*

21 - Salvador (18/03)*

22 - Salvador (18/03)*

23 - Salvador (18/03)*

24 - Salvador (18/03)*

25 - Salvador (18/03)*

26 - Salvador (18/03)*

27 - Porto Seguro (18/03)*

28 - Lauro de Freitas (19/03)*

29 - Lauro de Freitas (19/03)*

30 - Salvador (19/03)*

31 - Itabuna (19/03)*

*Desde o último boletim do dia 18, a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab) não divulga mais o sexo e nem a idade dos pacientes doentes.