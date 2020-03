Coronavírus: governo do DF suspende aulas, shows e eventos esportivos

Aulas, shows e eventos esportivos vão ser cancelados no Distrito Federal nos próximos cinco dias para evitar a rápida propagação do coronavírus. O decreto do overnador do DF, Ibaneis Rocha, foi publicado em edição extra do Diário Oficial e é válido a partir desta quinta-feira (12).

A suspensão das aulas vale para escolas, faculdades e universidades, públicas e privadas. Além de atingir escolas, o decreto cancela também shows e eventos esportivos que necessitam de licença do Poder Público e reúnam mais de 100 pessoas.

Além disso, o decreto determina que bares e restaurantes devem deixar um espaço de 2 metros entre as mesas. "A nossa linha é proteger as pessoas que estão com o vírus e proteger a sociedade", afirmou Ibaneis ao Correio Braziliense.

"O protocolo tem que ser cumprido na integralidade. As pessoas estão chegando ao balcão acreditando que o atendimento é comum. Mas ele tem que ser comunicado", alertou.

O Ministério da Saúde afirma que não há uma orientação do governo federal para a suspensão de aulas e eventos. "O Ministério da Saúde informa que as autoridades de saúde brasileiras estão observando o cenário dos países que já estão vivenciando a epidemia do coronavírus, como China, Coréia do Sul e Itália para orientação da resposta do Brasil à doença e a proteção da população. O Ministério da Saúde mantém permanente vigilância em relação ao comportamento do vírus no país. Até o momento, não existe orientação para fechamento de escolas e cancelamento de eventos", informa nota divulgada pelo órgão.

No Distrito Federal são 74 casos suspeitos e dois casos confirmados. Em todo o país, são 69 casos confirmados da doença.