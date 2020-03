Coronavírus: HGRS abrirá 160 leitos para desafogar hospitais

O Hospital Geral Roberto Santos (HGRS) abrirá 160 novos leitos para atender pacientes que precisam de cuidados imediatos para demais doenças, exceto a Codiv-19. A medida é para desafogar os hospitais que recebem pacientes infectados pelo novo coronavírus.

As obras que permitirão a abertura dos novos leitos têm previsão de conclusão no dia 15 de abril. Até lá, as novas enfermarias serão instaladas de forma provisória onde anteriormente funcionava o ambulatório que, devido à pandemia, teve suas atividades suspensas.

O HGRS anunciou ainda, nesta sexta-feira (27), que o Governo do Estado vai inaugurar uma clínica de hemodiálise dentro da unidade. O local terá consultórios específicos, salas de emergência e farmácias-satélites, com equipes compostas por médicos, enfermeiros, assistentes sociais, nutricionistas, fonoaudiólogos e psicólogos.

“Inicialmente, os hospitais que atenderão demandas da Covid-19 serão o Instituto Couto Maia, o Ernesto Simões Filho e o Espanhol. Nessa fase, se fez necessária a ampliação do Hospital Roberto Santos para atender demandas das patologias que já atendemos aqui, principalmente as vasculares, neurocirúrgicas, clínica médica e hemorragia digestiva”, explica o diretor-geral do Roberto Santos, José Admirço Lima Filho.