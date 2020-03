Coronavírus: Hospital das Clínicas poderá oferecer até 80 leitos para pacientes

O Hospital Universitário Professor Edgard Santos (Hupes) - conhecido popularmente como Hospital das Clínicas - poderá ter até 80 leitos disponíveis para atender, exclusivamente, pacientes com coronavírus. Destas unidades, 49 seriam do tipo enfermaria, apenas para atendimento de infectados, e 31 de UTIs, voltadas para as pessoas que estão em estado grave.

Diretor do Hupes, o professor Antonio Carlos Moreira Lemos confirmou, nesta quarta-feira (25), o oferecimento de uma área do hospital à Secretaria de Saúde da Bahia, para a montagem desses leitos voltados ao tratamento da Covid-19. Agora, o espaço espera receber materiais, como insumos, equipamentos (respiradores e monitores) e equipes médicas, para poder entrar em funcionamento.

"Temos algo substantivo a oferecer nesse momento. Estamos juntos, em parceria com a Sesab, para atuar no combate à pandemia do coronavírus", afirmou o reitor da Universidade Federal da Bahia, João Carlos Salles. Gerido pela Ebserh, o Hospital das Clinicas é um órgão da Ufba e faz parte da rede de atenção à saúde pública do estado.

Em nota, a direção do Hupes declarou que oferta do espaço "reforça o comprometimento com os usuários do Sistema Único de Saúde que venham a necessitar de assistência" e que, com essa ação, "o Hospital será mais uma unidade de referência para o controle da pandemia da Covid-19 na Bahia".