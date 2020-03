Coronavírus já infectou pessoas em mais de 30 bairros de Salvador; veja lista

O avanço do coronavírus em Salvador não pára e já chega a pelo menos 31 bairros da cidade, que têm registros de moradores confirmados com a doença conforme os mais recentes boletins divulgados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) nesta quinta-feira (26).

A capital baiana tem 63 casos confirmados, sendo que um é residente em Mossoró (RN), um em São Paulo e outro em Miami, nos Estados Unidos. Os outros 60 pacientes são residentes, em sua maioria, em bairros de classe média e média alta, a exemplo da Pituba (11 casos) e Horto Florestal (6), as duas localidades com mais registros até aqui.

No entanto, também já há casos confirmados em bairros periféricos superpopulosos como Cajazeiras e São Caetano, cada um deles com um caso de Covid-19.

A lista dos bairros foi atualizada nesta quinta pelo secretário da Saúde de Salvador, Leo Prates, através do Twitter. Nessa quarta, a cidade possuía 27 localidades com registro.

Ao CORREIO, Prates explicou como tem sido feito o controle. "No momento da confirmação do diagnóstico, o paciente informa onde mora. No processo de investigação é importante irmos até quem ele teve contato para realizar o bloqueio", explicou na quarta.

Os dados são coletados pelo Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde (Cievs) e o controle por bairros deve seguir sendo atualizado.

Confira a lista de bairros e quantidade de casos nesta quinta:

Pituba - 11

Horto Florestal - 6

Brotas - 5

Graça - 5

Caminho das Árvores - 4

Barra - 3

Rio Vermelho - 3

Itaigara - 2

Canela - 1

Costa Azul - 1

Ondina - 1

Massaranduba - 1

Paralela - 1

Pernambués - 1

Santa Tereza - 1

Armação - 1

Alphaville - 1

Jardim de Alah - 1

Praia do Flamengo - 1

São Caetano - 1

Stiep - 1

Jardim Apipema - 1

Cajazeiras - 1

Engomadeira - 1

Itapuã - 1

Caixa D'Água - 1

Candeal - 1

Cosme de Farias - 1

Engenho Velho (?) - 1

Fazenda Coutos - 1

Imbuí - 1

Sem Informação - 1

RMS e interior

A Bahia registra atualmente 108 casos confirmados do novo coronavírus de acordo com novo boletim divulgado às 17h desta quinta. Ao todo, 1.082 casos descartados e não há óbitos.

A boa notícia é que, do total de casos desde janeiro, 16 estão curados, sendo dois nesta quinta. Entre eles, está uma mulher de 95 anos, que estava hospitalizada. Os idosos são um dos principais grupos de risco da doença.

Os outros municípios com casos positivos são estes: Alagoinhas (01); Barreiras (01); Brumado (01); Camaçari (01); Canarana (01); Conceição do Jacuípe (01); Conde (01); Feira de Santana (09); Ilhéus (01); Itabuna (02); Jequié (01); Juazeiro (02); Lauro de Freitas (05); Porto Seguro (10); Prado (02); São Domingos (01); Teixeira de Freitas (01) e 4 estão em investigação sobre o local de residência e infecção.