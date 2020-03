Coronavírus: ônibus de SP e RJ serão monitorados antes de chegar a rodoviária

No mesmo dia em que a primeira morte pelo novo coronavírus foi confirmada no Brasil, na manhã desta terça-feira (17), em São Paulo, a Bahia anunciou que vai apertar o cerco ao vírus. Agora, os ônibus de passageiros que vierem de São Paulo e do Rio de Janeiro serão fiscalizados e quem apresentar sintomas da doença será monitorado.

O secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, informou que o governo do estado comprou equipamentos para a medição da temperatura dessas pessoas e eles serão usados em três postos montados na BR-116, BR-101, e BR-242, na rodoviária e no aeroporto. Caminhoneiros também serão fiscalizados.

"Esses ônibus serão parados nos postos e os passageiros terão as temperaturas monitoradas. O ônibus fiscalizado vai receber um selo verde e vai poder seguir viagem. Os coletivos que chegarem na rodoviária sem o selo, ou seja, que não passaram por essa monitoria na estrada, serão monitorados na rodoviária", contou.

Caso um dos passageiros apresente sintomas da Covid-19, as equipes de saúde que fizeram a fiscalização vão recolher amostras e encaminhar para exames. A pessoa terá que fornecer contatos e endereço, e ficará de quarentena até que o exame descarte a doença. O mesmo vale para os passageiros de avião e para os caminhoneiros. A medida começa a valer nesta quarta-feira (18).

13 casos confirmados

O número de casos confirmados de coronavírus na Bahia subiu para 13 nesta terça-feira (17). Os novos casos foram registrados em Porto Seguro (2) e Prado (1), no Sul do estado.

As informações foram divulgadas pela subsecretária estadual da Saúde (Sesab), Tereza Cristina, durante entrevista à TV Bahia. Os perfis dos pacientes e de como aconteceu a contaminação não foram divulgados pela subsecretária. Ainda segundo ela, ainda não há transmissão comunitária no estado.

Os outros nove casos confirmados são de residentes em Salvador (quatro), Feira de Santana (cinco) e Porto Seguro (1). Segundo o último boletim divulgado pela Sesab, de janeiro até às 17 horas desta segunda-feira (16), a Bahia registrou 587 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus, sendo 10 confirmados. Outros 249 foram descartados e 328 aguardam análise laboratorial.

O último caso que havia sido divulgado pela Sesab, no final da tarde de segunda, foi de um homem de 43 anos, de Porto Seguro, que trabalha na residência de uma das pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 que estavam em uma festa realizada em Itacaré. O paciente relatou contato diário com o caso confirmado e encontra-se assintomático.

