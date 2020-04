Coronavírus: Pituba terá blitz e triagem para aplicação de testes

A partir desta terça-feira (7), a prefeitura fará testes rápidos para detecção do coronavírus. O primeiro bairro visitado será o da Pituba, que concentra maior quantidade de infectados na capital baiana.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, os exames serão feitos a partir das 9h, em parceria com a Transalvador. A pasta fará os testes nas pessoas dentro dos seus própris veículos, em esquema drive trhu.

Em uma blitze, quem transitar pelo bairro passará por uma triagem, onde haverá aferição de temperatura. Quem estiver febril, com temperatura acima de 37,8 ºC, será submetido ao teste laboratorial.

O teste possui 86% de confiabilidade e o resultado será enviado via mensagem de texto para o celular do paciente. Se der positivo, a orientação é de que a pessoa fique em isolamento imediato e encaminhado para contraprova no Laboratório Central (Lacen). O esquema será iniciado nos profissionais de urgência e emergência da SMS.

A novidade foi anunciada pelo prefeito ACM Neto na última quarta-feira (1º). Na ocasião, ele informou que a chegada dos testes era aguardada para o final de semana. Inicialmente, 50 mil testes serão realizados na população da capital baiana nessa primeira etapa. Outros 50 mil serão feitos em seguida.

"Nós não vamos parar o trânsito, vamos fazer um sistema parecido com as blitze de alcoolemia. Se as pessoas apresentarem febre, elas descem, a gente faz o teste e envia pelo celular o resultado", afirmou o prefeito na ocasião.

Já de acordo com o secretário de Saúde, Léo Prates, a prefeitura recebeu, inicialmente mil testes. Além da Pituba, na quarta-feira (8) a ação deve ocorrer na 1ª Rótula de Paripe, no Subúrbio Ferroviário.

Já a partir da próxima segunda-feira (13), a ação será intensificada, com a chegada de mais 100 mil testes.





Casos na Bahia

Desde que foi anunciado o primeiro caso de covid-19 na Bahia, em 06 de março de 2020, foram confirmados 401 (6,18%) casos, descartados 1.914 (29,5%) e 4.174 (64,32%) permanecem em investigação epidemiológica. Ao todo, 6.489 casos foram notificados no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab), neste domingo (5).

O primeiro caso da Bahia foi notificado nove dias após a confirmação do primeiro caso do Brasil, que ocorreu em 26 de fevereiro de 2020. Até agora, foram confirmados 09 óbitos, sendo 07 em Salvador - cinco idosos do sexo masculino, uma pessoa do sexo masculino de 55 anos e uma pessoa de 41 anos do sexo feminino. Além disso, houve um óbito no município de Utinga (sexo masculino, 80 anos) e um no município de Itapetinga (sexo feminino, 28 anos).

Os casos notificados obedecem às definições de caso suspeito, conforme orientações do Ministério da Saúde, que foram sendo modificadas ao longo da evolução da pandemia que teve início na China, em 31 de dezembro de 2019.