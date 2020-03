Coronavírus: prefeitura de Feira de Santana prorroga fechamento do comércio

A prefeitura de Feira de Santana decidiu prorrogar o período em que o comércio da cidade ficará fechado devido ao coronavírus. Inicialmente, a administração municipal tinha determinado o fechamento de estabelecimentos comerciais por uma semana, contando do último dia 21. Agora, as lojas devem continuar sem abrir até o dia 6 de abril.

O anúncio foi feito pelo prefeito da cidade, Colbert Martins (MDB), em um vídeo postado em suas redes sociais. No comunicado, Martins também informou que escolas e creches devem continuar fechadas até o dia 19 de abril.

“Tomei uma decisão muito difícil de tomar, mas muito necessária para todos nós em Feira de Santana. Essa semana, que começa agora no dia 30, do ponto de vista de tendência epidemiológica, é de um crescimento muito grande no número de casos de coronavírus e de mortes em nosso país”, afirma, no vídeo.

Oprefeito de Feira, que é médico, garantiu que os serviços essenciais deverão continuar. No entanto, ao contrário da medida anterior, em que apenas mercados e farmácias poderiam funcionar, Martins afirmou que “novos segmentos importantes” seriam incluídos entre os essenciais, a exemplo da construção civil.

“Temos um cuidado muito grande com você, sua família e sua saúde. Em razão disso, peço a compreensão de todos da necessidade de tomar decisões difíceis, mas necessárias. O mais importante é preservar a sua vida e estou fazendo isso”, completa.

Feira de Santana foi a cidade baiana que primeiro registrou casos de coronavírus no estado. O primeiro caso na Bahia foi justamente o de uma mulher de 34 anos, moradora do município, no dia 25 de fevereiro. Ela tinha voltado de uma viagem à Itália.

No último boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), no sábado (28), Feira de Santana tinha nove dos 127 casos de covid-19 confirmados na Bahia. Era a terceira cidade com maior número de ocorrências, ficando atrás de Salvador (81) e Porto Seguro (10).