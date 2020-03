Coronavírus: prefeitura garante banho e alimentação para moradores de rua

O prefeito ACM Neto anunciou na manhã desta quarta-feira (25), durante a inauguração de mais um Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP), na Rua Djalma Dutra, novas medidas para conter a pandemia de coronavírus em Salvador.

Dentre as ações previstas, está o aluguel de hotéis e motéis para receber pessoas em condição de rua. De acordo com o gestor municipal, caso algum proprietário destes estabelecimentos se recuse a firmar um acordo para o aluguel destes espaços, ele fará a requisição administrativa dos equipamentos.

“Caso ocorra, faremos isso administrativamente, para assegurar que todos que estão em situação de rua, e que queiram realmente ser acolhidos pela prefeitura, tenham onde ficar durante esse período”, afirmou Neto.

Além desta medida, haverá a instalação de equipamentos móveis de higiene e distribuição de materiais de uso pessoal e refeições.

Na edição do Diário Oficial do Município (DOM) publicada nesta quarta, a prefeitura já havia determinado também a antecipação do salário de aposentados e pensionistas do município e a suspensão da cobrança de estacionamentos em todas as Zonas Azul da cidade. Além disso, determinou também que os supermercados resguardem duas horas fixas de atendimento aos clientes idosos em compras: sempre de manhã, das 7h às 9h.

(Foto: Valter Pontes/Secom)

Higienização e cuidados

Pensando nos cuidados e na higienização da população de rua, a prefeitura implantará mais dois contêineres nas ruas que serão utilizados pelas pessoas em situação da rua para a higienização pessoal. Como já existe um em funcionamento, a cidade passará a ter três equipamentos deste tipo.

Outra medida anunciada será a implantação de uma lavanderia industrial móvel, que vai percorrer os locais da cidade onde há maior concentração dessas pessoas, para lavar suas roupas e pertences.

A prefeitura também fará a distribuição de 3 mil refeições por dia, em dois turnos, sendo almoço e lanche noturno, nos Centros Pops, que serão divulgados até a sexta-feira (27). Uma licitação para contratação de empresas de fornecimento de quentinhas está em curso. Além disso, na próxima semana será oficializado o processo de contratação de mais quatro equipes volantes de médicos que vão assegurar assistência à saúde para essas pessoas.

Confira as novas medidas adotadas pela prefeitura:

- A partir da próxima semana, 3 mil refeições serão disponibilizadas por dia em dois turnos - almoço e lanche da noite nos centros Pops: a estimativa de atender cerca de 3 mil pessoas por dia.

- Divulgação dos locais onde as pessoas poderão retirar as quentinhas sairá no Diário Oficial até a sexta-feira.

- Distribuição de material de higiene pessoal para moradores de rua.

- Contratação de quatro equipes volantes de médicos nos pontos da cidade onde há concentração de moradores de rua.

- Determinação para que supermercados reservem 2h do dia para que os idosos com mais de 60 anos possam fazer as suas compras: das 7h às 9h.

- Recomendação para que todos os supermercados ofereçam serviços de delivery e dê preferência aos idosos.

- Até a sexta-feira, será anunciado medidas para os trabalhadores ambulantes e de zona azul que receberão apoio da prefeitura para compensar as perdas financeiras devido aos decretos já adotados.

- Inauguração de um Centro de Acolhimento para Crianças Órfãs, na Avenida Bonocô, no próximo sábado (28).

*Com supervisão da subeditora Clarissa Pacheco