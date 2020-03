Coronavírus: primeira paciente contaminada sai de isolamento em Feira de Santana

A primeira paciente da Bahia que testou positivo para coronavírus já está fora de perigo e foi liberada para circular pela cidade desde as primeiras horas desta quarta-feira (11). As informações são da médica infectologista Melissa Falcão, que coordena o Comitê de enfrentamento do coronavírus em Feira de Santana.

A segunda mulher confirmada com a doença, que trabalha como empregada doméstica para a primeira, segue estável e sem queixas ou sintomas da doença, mas aguarda a finalização das duas semanas de isolamento para poder sair de casa.

“O recomendado são 7 dias de isolamento, mas determinamos que o período fosse dobrado. A secretária já cumpriu os sete dias, mas deve esperar o fim dos 14 dias para sair do isolamento”, explica Melissa. Esta quarta-feira é o oitavo dia de isolamento da segunda paciente.

A primeira mulher diagnosticada pegou o vírus quando fez uma viagem para a Itália. Ela retornou ao Brasil, circulou por três dias por Feira e buscou atendimento no Hospital Cardio Pulmonar, em Salvador. Ela foi atendida no dia 28 de fevereiro e teve a confirmação do coronavírus no dia 6 de março.

No dia seguinte, foi confirmado o contágio da funcionária da paciente. Esse foi o primeiro caso de transmissão do vírus dentro do próprio estado e único confirmado até aqui. O contágio de outras pessoas que tiveram contato com as duas pacientes já foi descartado, devido ao período de tempo desde a proximidade com as duas mulheres.



“Quando se fala de incubação após a contaminação a média para desenvolver a doença é de 5 dias, mas pode chegar a 14. Todas as pessoas monitoradas passaram dos 7 dias desde o contato e o risco de desenvolver a doença é muito baixo”, explica a médica.

56 casos

No boletim mais recente divulgado pela Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab), a Bahia registrou 56 casos suspeitos do novo coronavírus, que ainda aguardam análises laboratoriais. O levantamento foi feito até as 17h desta terça-feira (10).

Salvador registrou a maioria das ocorrências suspeitas, com 32 pessoas com a possibilidade de possuir a enfermidade.

De janeiro até as 17 horas desta terça, foram registrados 164 casos notificados com suspeita clínica de infecção pelo novo coronavírus. Destes 106 foram descartados laboratorialmente ou por não se enquadrarem no protocolo do Ministério da Saúde.

Os municípios notificantes foram Araci, Boquira, Camaçari, Candeias, Feira de Santana, Guanambi, Ilhéus, Itabuna, Jacaraci, Jequié, Lauro de Freitas, Lençóis, Paripiranga, Pojuca, Porto seguro, Riacho de Santana, Salvador, Santa Cruz Cabrália, Santo Antônio de Jesus, São Félix do Coribe, Teixeira de Freitas, Tucano, Vera Cruz e Vitória da Conquista.

Os números representam notificações oficiais compiladas pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde da Bahia (Cievs-BA) em conjunto com os Cievs municipais.