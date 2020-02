Coronavírus: Quarentena de brasileiros em Anapólis terá cerimônia de encerramento

A cerimônia de conclusão da Operação Regresso à Pátria Amada Brasil deverá ter início neste domingo, 23, às 10h30, na Base Aérea de Anápolis onde estão os 58 brasileiros que foram resgatados em Wuhan, na China, epicentro dos casos de coronavírus no país asiático.

Segundo informações do Ministério da Defesa, o ministro Fernando Azevedo e Silva terá primeiro um encontro com os 24 brasileiros que integraram a tripulação que foi à China para a operação de resgate, entre equipes de voo, médicos e pessoal de comunicação e que também cumpriram o período de quarentena.

Em seguida, deverá começar a cerimônia com todos os repatriados, seguida do embarque para os Estados de origem de cada um. Serão utilizadas duas aeronaves da FAB. Um deles fará o roteiro Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Um segundo seguirá para Brasília e de lá um outro voo da FAB irá para a Serra do Cachimbo, no Pará, com um passageiro. Outros dois passageiros que desembarcarão em Brasília seguirão em voos comerciais para o Rio Grande do Norte e Maranhão.

O acesso da imprensa à base foi liberado há pouco e um ônibus levou os jornalistas para o local onde será realizada a cerimônia. Não há previsão de fala dos repatriados. Os dois aviões que farão o transporte já estão na pista.

A liberação das 58 pessoas que estavam confinadas desde o dia 9 de fevereiro foi possível após o resultado negativo para coronavírus obtido com a terceira análise, colhida na sexta-feira e concluída neste sábado (22). Os exames foram realizados pelo Laboratório Central do Estado de Goiás e pela a Fundação Oswaldo Cruz.

Hoje, no Brasil, há apenas um caso suspeito de coronavírus - no Rio de Janeiro - e 52 casos investigados já foram descartados.