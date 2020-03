Coronavírus: renda de bares e restaurantes caiu 90% nesta semana

Mesmo sem restrições de funcionamento ainda, a categoria de bares e restaurantes de Salvador registrou uma queda média de 90% no faturamento entre a semana passada e esta, segundo calcula a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel). A queda tem ligação direta com a pandemia do novo coronavírus, que tem forçado o isolamento domiciliar dos soteropolitanos.

Os números ligaram o alerta do setor: alguns estabelecimentos preferiram fechar, outros investiram no delivery e tem quem já fale em demissões. O baque no caixa vem sendo sentido pelos empresários desde o último final de semana, quando o rendimento caiu 30%, também conforme dados da associação. Segundo Daniel Alves, presidente da entidade, isso foi uma amostra do que viria pela frente.

Como quase todos os 12 mil estabelecimentos associados da Abrasel são gerenciados por micro e pequenos empresários, os donos desses negócios se dizem preocupados com as despesas e ainda não enxergam o delivery como salvação.

Do total da receita dos bares e restaurantes, calcula-se que cerca de 30% a 40% é destinada ao pagamento de funcionários e quase um terço dos empresários já admite que começará a demitir ou dar férias. De acordo com os proprietários ouvidos, a prioridade do pagamentos das contas ainda é o salário dos colaboradores.

No tradicional Restaurante Paraíso Tropical (@restauranteparaisotropical), no Cabula, a direção já estima uma queda de 60% no movimento de clientes de segunda-feira (16) para cá. Segundo Carla Pimentel, filha do chef da casa e gerente comercial do estabelecimento, em breve o restaurante deve suspender as atividades temporariamente.

“Estamos analisando isso e já temos quase certeza que vamos fechar, não só pela queda do movimento, mas pela própria segurança da gente, dos funcionários e por uma questão econômica de que não adianta abrir e só ter três ou quatro mesas ocupadas”, diz.

A gerente menciona que as baixas foram ainda maiores, já que o fluxo de turistas na capital baiana caiu devido às restrições de locomoção impostas pelos governos em todo o mundo. “Salvador é muito conhecida pela gastronomia, tanto a prefeitura quanto o estado sempre apostaram nisso como atrativo turístico da cidade nas divulgações. A gente vive do turismo e, como ninguém tem vindo, foi mais uma perda que sofremos”, conclui ela, que pretende dar férias aos funcionários.

Casa de Tereza (Foto: Angelucci Figueiredo/CORREIO)

O requintado Restaurante Casa de Tereza (@casadetereza_), no Rio Vermelho, anunciou que também fechará a partir deste sábado (21). Enquanto funcionava, o local já tinha reduzido em 82% a equipe, sem demissões, visando evitar aglomerações. A proprietária e chef Tereza Paim diz que tomou a decisão de suspender o funcionamento movida por medo do cenário e respeito aos empregados. “Considero a Casa de Tereza quase um espaço de utilidade pública da cidade. Estamos muito conscientes de nosso papel e das práticas de prevenção”, afirmou.

Delivery bombando? Nem tanto

Na Red Box Pizza (@redboxpizzaria), que tem unidades na Pituba e Imbuí, o sócio Roberto Campello optou por paralisar, no início da semana, o atendimento presencial, tanto nas mesas quanto no balcão. Agora, a empresa está com sistema 100% delivery.

“O nosso delivery já funcionava, o nosso foco é esse, não é uma coisa que passou a funcionar agora, mas perdemos de 30 a 40 mesas e venho percebendo que o delivery não está correspondendo à redução que teve nas mesas”, conta.

Red Box passou a atender apenas por delivery (Foto: Divulgação)

Conforme dados da Abrasel, na segunda-feira (16) houve queda de 6% nas vendas de entrega em domicílio, que já é atribuída à crise causada pelo novo vírus. Por outro lado, na quarta (18), houve aumento de 16% nos pedidos, voltando a cair para 11% na quinta.

Para Campello, a queda nos números pode estar relacionada à insegurança das pessoas. “Pode ser que estejam economizando porque ainda não sabem o que pode vir depois da pandemia, se terão dinheiro ou não. Comentou-se muito que o delivery ia bombar, mas não estamos vendo esse aumento”, diz ele.

Além disso, os empresários tiveram que se preparar para um novo gasto com equipamentos de proteção individual (EPI) para reforçar os processos de higiene. Na Red Box Pizza, os entregadores usam máscara, luvas e lenço umedecido com álcool 70%.

A empresa diz ainda que está atenta para que o deslocamento dos funcionários de casa para o trabalho ocorra de forma segura. Eles iniciam a jornada de trabalho a partir das 15h e saem às 22h30, horários em que os transportes públicos estão mais vazios.

Se a situação financeira apertar mais à frente, a Red Box pretende manter apenas uma loja funcionando e pensa em não efetivar os contratos de experiência. Hoje, as duas unidades contam com 34 funcionários, entre diretos e indiretos. “Não temos o que fazer a não ser esperar passar. A pandemia vai gerar uma recessão muito grande e isso impacta na vida de todo mundo”, comenta Campello.