Coronavírus: startup baiana lança site com informações jurídicas gratuitas

Pensando em ajudar os cidadãos que estão com dúvidas jurídicas em tempos de coronavírus, o portal Jusbrasil lançou uma página na web (covid19.jusbrasil.com.br) que reúne informações gratuitas e relevantes para a população brasileira nesse momento de tantas incertezas.

O projeto #MaisJuntosDoQueNunca contou com apoio de especialistas para responder dúvidas trabalhistas como 'Se eu não for ao trabalho por conta da pandemia, posso ser demitido por justa causa?'; 'Sou MEI e tenho um contrato com uma empresa. Podem interromper o contrato do nada?'; e 'Não tenho dinheiro para pagar meus funcionários e nem pra demitir. E agora?'.

Além disso, o portal também tira dúvidas de consumidores e disponibiliza gratuitamente modelos de documentos úteis, como contratos e petições, para esse momento e ebooks de gestão. Ainda é possível assistir lives com expoentes nacionais. Na série de vídeos disponível no site, o fundador do Jusbrasil, Rafael Costa, conversou com especialistas em diversos temas para ajudar a todos que estão vivenciando a crise na prática. "Montamos essa página com a participação de pessoas de diversos times diferentes do Jus com um único objetivo: entregar um local que pudesse centralizar informações jurídicas relevantes. Dúvidas respondidas, modelos de documentos mais importantes para download, vídeos com convidados de renome nacional, ebooks... Tudo em um mesmo lugar. E o mais importante: de graça, ao alcance de todos", resume a gerente de produtos Ticiana Amorim, mentora do projeto. De acordo com a gestora, em um momento de crise como esse, o DNA das empresas, instituições e até mesmo das pessoas fala mais forte. É necessário, portanto, saber olhar pro outro, ser transparente, entender seu papel na sociedade e contribuir com aquilo que você faz de melhor. "Vivo isso muito intensamente dentro do Jusbrasil. Quando a pandemia foi se espalhando - e com ela os medos e inseguranças começaram a aparecer, principalmente na área jurídica - pensamos: nós podemos ajudar", lembra Ticiana, que, junto com seu time, virou noites para combater a desinformação. Baiana Ticiana Amorim é a mentora do projeto

(Foto: Divulgação) "Essa é nossa missão, né? Conectar pessoas à Justiça. Estamos (eu e toda a equipe) nos sentindo úteis, sabe? Porque sabemos que todo o trabalho que tivemos para encontrar informações verificadas, acompanhar a mudança constante da justiça com decretos, portarias e medidas provisórias, reunir principais dúvidas... Tudo isso vai fazer diferença na vida das pessoas. A página é de toda a população brasileira", completa.

Para quem ainda não conhece, a Jusbrasil é uma startup baiana que foi criada pelos soteropolitanos Rafael Costa, Daniel Murta e Rodrigo Murta. Eles foram os primeiros a aliar tecnologia a um problema antigo: a dificuldade de acesso à informação jurídica e pública. A empresa, que nasceu em 2008, é um sistema online onde há disponibilização de processos, troca de informações, indicações de profissionais.

A Jusbrasil revolucionou a busca por documentos e orientações jurídicas. Começaram com apenas cinco funcionários na sede de Salvador, no Caminho das Árvores. Hoje, são mais de 100. Diariamente, são 2 milhões de pessoas no site jurídico, pouco menos dos 2,6 milhões de habitantes de toda a Salvador em 2010, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os empreendedores começaram apenas com investimento de R$ 400 mil.

