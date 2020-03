Coronavírus: Uefs decide suspender calendário acadêmico de 2020.1

Por causa da pandemia de coronavírus no país, a Universidade Estadual de Feira de Santana (Uefs) decidiu suspender o calendário 2020.1. Publicada no Diário Oficial do Estado (DOE), a decisão considerou "as recomendações da Área de Saúde de isolamento social para prevenção e combate ao novo coronavírus".

Com 100 dias letivos, o semestre começaria em 27 de abril e terminaria em 9 de setembro. A universidade já estava com o calendário desorganizado e cumpria a prorrogação do semestre 2019.2. Agora, terá que reordenar datas e definir novo momento para início das aulas.

A cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 Km de Salvador, foi o primeiro local da Bahia a registrar caso de Covid-19. Conforme o boletim da Secretaria de Saúde do Estado (Sesab) desta sexta-feira (27), o município tem agora nove pessoas infectadas pelo coronavírus.

Confira decisão:

Ou clique aqui para ir para ao documento original