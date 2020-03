Coronavírus: veja balanço atualizado de casos na Bahia, no Brasil e no mundo

Já são mais de 170 pessoas infectadas na Bahia com o novo coronavírus, segundo o último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), nesta segunda-feira (30). O estado também registrou duas mortes por conta da Covid-19.

A cidade de Ilhéus, no Sul do estado, registrou nesta terça-feira (31) mais dois casos de Covid-19 - chegando a quatro pessoas infectadas. Feira de Santana também confirmou mais uma pessoa contaminada.

No mundo, a pandemia do novo coronavírus já deixou mais de 40 mil mortos, de acordo com o balanço divulgado pela universidade Johns Hopkins na tarde desta terça-feira (31). O mesmo balanço aponta que são 823 mil casos de contaminação da covid-19, com 174 mil pessoas recuperadas desde que a doença começou.

Veja o balanço de casos na Bahia, no Brasil e no mundo: