Coronel João Sá recebe R$ 2,3 milhões em recursos para reestruturar cidade

O município de Coronel João Sá recebeu (BA) recebeu R$ 2,3 milhões em recursos para reduzir os danos causados pelo rompimento da barragem do Quati, que rompeu no dia 11 de junho. O prejuízo do município gira em torno de R$ 10 milhões, segundo avaliação da prefeitura.

O montante será investido em reparos na infraestrutura urbana, obras de reconstrução da infraestrutura hídrica e na construção de uma nova escola. Além disso, foram enviados à cidade um trator e um carro pipa. Segundo informações da Superintendência de Defesa Civil da Bahia (Sudec), são 390 desabrigados e 2.010 desalojados na cidade.

De acordo com o secretário de comunicação da prefeitura de Coronel João Sá, Waldomiro Júnior, a enxurrada causou danos a mais de 14 mil habitantes, dos 17 mil que vivem no município. Ainda segundo ele, as áreas mais afetadas são justamente as que abrigavam a população mais carente.

“Estamos falando de um desastre sem precedentes que comprometeu praticamente uma cidade inteira, então estamos empenhados em ajudar”, disse o deputado federal João Roma (PRB), repsonsável por destinar o recurso.