Corpo aparece boiando na praia do Farol da Barra e assusta banhistas

Um corpo foi encontrado boiando na praia do Farol da Barra na tarde desta terça-feira (19) e assustou aos banhistas que estavam no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM), o homem foi retirado do mar pelos salva-vidas do 13°Grupamento (GBM/Gmar). Em seguida, o Departamento de Polícia Técnica foi acionado para identificar a vítima, que será encaminhada para o Instituto Médico Legal Nina Rodrigues.

Não há informação se o homem foi vítima de afogamento ou de violência.

Procurada, a Polícia Militar informou que esteve no local com uma equipe da 11ª Companhia Independente (CIPM/Barra), mas quando chegaram, os bombeiros já haviam isolado a área.