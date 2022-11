Corpo arremessado, pancada na cabeça e desmaio: Sthe Matos conta detalhes de acidente

A influenciadora digital Sthe Matos falou pela primeira vez sobre o acidente de ônibus que sofreu quando estava na companhia do namorado, o cantor Kevi Jonny, no oeste da Bahia. O veículo tombou na BR-424, na cidade de Cristópolis, na última sexta-feira (11), e não deixou mortos.

Na publicação, Sthe contou detalhes sobre o acidente e tentou tranquilizar os fãs. Como ainda está machucada, ela optou pela publicação de um texto e não quis aparecer em vídeo ou foto. "Agora que estou me sentindo melhor, vim tranquilizar vocês. Estou aqui hoje podendo falar com vocês por um verdadeiro milagre! Deus no livrou e, felizmente, eu, Kevi e toda a sua equipe estamos vivos e nos recuperando. No acidente, eu fui arremessada para dentro do bagageiro do ônibus. Levei uma pancada muito forte na cabeça e nas costas e desmaiei no momento da batida", contou.

"Segui desacordada por um tempo e quando acordei, já na ambulância, estava com muitas dores e perdendo muito oxigênio, mas os médicos (anjos), conseguiram deixar estável. Ainda estou sentindo dores muito fortes na região da pancada e estou com dificuldade para me locomover, pois a dor é intensa. Fui transferida para outra unidade médica, onde estou fazendo alguns exames e esperando o resultado. Vou ficar em observação por mais alguns dias", completou ela na noite deste sábado (12).

Ontem, o cantor Kevi Jonny também utilizou as redes sociais para tranquilizar os fãs, e disse que a maior parte das pessoas da equipe já tinha recebido alta médica e que, quem segue internado, não apresenta gravidade.