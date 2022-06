Corpo com mãos amarradas é encontrado boiando em Praia Grande

A polícia encontrou um corpo boiando em Praia Grande, na Avenida Beira-Mar, no bairro Escada, em Salvador. O caso aconteceu nesta quarta-feira (29) e a vítima, um homem, ainda não foi identificada.

De acordo com a Polícia Militar, populares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar (CBM), que efetuou o resgate do cadáver. Não há informações sobre o que causou a morte, embora a vítima estivesse amarrada e com marcas de tiro.

A Polícia Civil informou que as guias periciais foram expedidas e o Departamento de Polícia Técnica foi acionado. A autoria e motivação do crime serão investigadas pela 3ª Delegacia de Homicídios (DH/Baía de Todos os Santos).