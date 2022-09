Corpo de adolescente decapitado no Rio Sena é encontrado

O corpo do adolescente Diego Sousa dos Santos, de 16 anos, foi encontrado. O garoto foi assassinado e decapitado na madrugada deste sábado (24), no bairro de Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, em Salvador.

Na manhã de sábado, policiais da 18ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) foram até a rua Maria Cecília após denúncias de que havia uma cabeça em via pública. A área foi isolada e o Departamento de Polícia Técnica (DPT) acionado para a realização da perícia e remoção.

Segundo a Polícia Civil, o corpo foi encontrado momentos depois, mas não há informações do local, nem se estava próximo à rua Maria Cecília. A investigação está a cargo do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Ninguém foi preso até o momento.