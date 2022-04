Corpo de adolescente desaparecida é achado no Ceará

O corpo de Victoria Carlos Matos Ferreira, de 17 anos, foi encontrado na Praia da Tabuba, em Caucaia, Região Metropolitana de Fortaleza, na segunda-feira, 18. De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o corpo apresentava lesões feitas por disparo de arma de fogo.

A vítima havia desaparecido no domingo, 17. Familiares utilizavam as redes sociais para encontrar a moça, no entanto, na segunda-feira, 18, um dos parentes que faziam campanhas relatou que Victoria havia sido encontrada. Ela pediu que os internautas não perguntassem mais nada sobre o assunto.

O corpo de Victoria estava próximo a um matagal na praia da Tabuba, em um local de difícil acesso.

De acordo com a SSPDS, um procedimento policial foi instaurado e as equipes do 31º Distrito Policial realizam diligências em busca de elucidar o caso.

