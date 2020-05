Corpo de adolescente é encontrado em córrego na Av. Jorge Amado

O corpo de um garoto foi encontrado neste sábado (23) num córrego ao lado da Av. Jorge Amado, na região entre o Imbuí e Boca do Rio. O jovem foi avistado por moradores, que acionaram o Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi até o local para fazer o resgate da vítima.

O corpo ficará aos cuidados do Departamento de Polícia Técnica da Polícia Civil, que fará a identificação da pessoa e examinará as circunstâncias da morte. No local, os moradores apontaram que se trata de um menino chamado Victor.

O Corpo de Bombeiros acredita que o caso pode estar relacionado a um desaparecimento ocorrido na tarde de quinta-feira (21), quando um adolescente de 16 anos se afogou na região do Bate Facho, localidade na Boca do Rio. Familiares que chegaram no local reconheceram o rapaz, mas só a perícia confirmará.

Um grupamento de bombeiros chegou a ir ao local no dia do afogamento para realizar as buscas, mas o adolescente não foi encontrado e a procura foi encerrada por causa do mau tempo causado pelas chuvas e da baixa visibilidade. As buscas foram mais uma vez retomadas na sexta-feira (22), mas o garoto seguia desaparecido.