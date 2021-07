Corpo de adolescente que desapareceu em praia é achado em Jaguaribe

O corpo do adolescente Henri Erique Bacelar foi achado na terça-feira (27) na praia de Jaguaribe, em Salvador. Ele estava desaparecido desde domingo, quando sumiu no mar de Piatã.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o corpo foi encontrado durante a noite por banhistas. Uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para retirá-lo do local.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde já foi reconhecido pela manhã por familiares.

No momento em que se afogou, Henri estava com dois primos. Os três acabaram sendo arrastados por uma corrente no mar. Enquanto os primos foram resgatados, Henri desapareceu nas águas.

É o segundo afogamento de um jovem nesta semana em praias de Salvador. Na terça, o corpo de Sidnei Santana Mota Junior, 19 anos, foi encontrado na praia de Itapuã. Ele desapareceu na mesma praia no domingo.