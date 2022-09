Corpo de adolescente que estava desaparecido após se afogar em Jaguaribe é achado

O corpo de David Andrade, que se afogou com um amigo na praia de Jaguaribe no final de semana, foi achado em Salvador na noite da terça-feira (6), na mesma praia. O adolescente de 17 anos estava desaparecido desde o domingo, quando foi nadar com o amigo Gleidson Cerqueira.

No dia do afogamento, Gleidson foi resgatado e passou por tentativas de reanimação, mas acabou morrendo. Os dois amigos tinham saído do bairro de Vale dos Lagos para ir à praia, sem contar para as famílias.

David continuou desaparecido. O Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer) foi acionado para ajudar nas buscas, que se encerraram por volta das 18h de ontem, quando o corpo foi localizado.

Ainda na praia, o pai do jovem, Paulo Andrade, reconheceu o corpo. "Só Deus para eu aguentar de pé e estar falando nesse momento. Muito grato pelo trabalho desses guerreiros, graças a Deus trouxeram meu filho, não com vida, mas o corpo foi encontrado", disse ele à TV Bahia, emocionado.