Corpo de advogado sumido há uma semana é achado concretado em casa

O corpo de um advogado de 31 anos foi achado enterrado no quintal nos fundos de uma casa em Montes Claros, em Minas Gerais, na noite da segunda-feira (19). A vítima foi identificada como Alexandre Mauro Barra.

O corpo tinha um cinto amarrado no pescoço e estava coberto por um lençol, além de estar enterrado sob uma camada de concreto. “Quando a polícia recebeu informações de que o corpo estava na casa compareceu uma equipe do plantão e de imediato já foi possível sentir um odor mais forte e vizinhos relataram que achou estranho porque pessoas tinham comparecido no local para concretar os fundos da casa. Entramos em contato com a PM e Corpo de Bombeiros e foi feita uma escavação no local e o corpo foi encontrado a mais ou menos um metro", disse ao G1 a delegada Francielle Drummond.

Um exame no Instituto Médico Legal (IML) sinaliza que o advogado pode ter morrido em virtude de um traumatismo craniano. Ele estava desaparecido desde a terça (13).

A investigação recebeu uma denúncia de que o advogado estaria envolvido em agiotagem, fazendo empréstimos a juros elevados. Por isso, a suspeita é que a motivação do crime seria uma dívida que os criminosos teriam com a vítima.

Segundo o Uol, Alexandre era um homem discreto, com uma presença pequena nas redes sociais. Evangélico, ele se formou pela Faculdade de Direito Santo Agostino (Fadisa), passando no exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 2016.

Ele era fã de carros e esporte, com destaque para o futebol.