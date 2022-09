Corpo de bebê é encontrado enrolado em saco plástico em terreno baldio na Bahia

O corpo de uma bebê recém-nascida foi encontrado dentro de um saco plástico em um terreno baldio em Umburanas, no norte da Bahia, nesta sexta-feira (9).

A ocorrência foi registrada na Delegacia Territorial da cidade, que expediu as guias para remoção e perícia e está no local onde a criança foi localizada - no loteamento João Alcântara.

O DPT foi acionado e vai remover o corpo para o IML. O laudo da necrópsia deve esclarecer a causa da morte.

De acordo com a Polícia Civil, ainda não há dados dados da criança, nem informações sobre as circunstâncias da morte e o responsável pela ação.