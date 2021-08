Corpo de bebê que desapareceu no Rio Corrente é encontrado em Sítio do Mato

O corpo de uma criança de 9 meses, que estava desaparecida desde domingo (1), após cair no Rio Corrente, em Santa Maria da Vitória, foi encontrado na noite de segunda-feira (2), a 35 km do local do afogamento, na cidade de Sítio do Mato.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, a bebê teria caído na água e submergido. No momento da queda, ela estava na companhia dos pais, mas eles não conseguiram socorrer a criança. O incidente ocorreu no Povoado Barreiro da Canabrava, zona rural de Santa Maria da Vitória, região oeste da Bahia.



Bombeiros militares dos grupamentos de Barreiras e de Bom Jesus da Lapa participaram das buscas. O corpo foi localizado por volta das 22h de segunda, após emergir e ser encontrado por pescadores locais.