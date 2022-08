Corpo de belga achado morto no Rio tinha mais de 30 lesões; cônsul foi preso

O corpo do belga Walter Henri Maximillen Biot, de 52 anos, tem mais de 30 lesões em várias partes do corpo, aponta o laudo do Instituto Médico Legal (IML), segundo informação de O Globo. Walter foi achado morto em uma varanda de um apartamento em Ipanema, no Rio, onde morava com o marido, o cônsul alemão Uwe Hebert Hahn. Ainda ontem, Hahn foi preso como suspeito por homicídio. Os dois eram casados havia 20 anos e moravam no Rio havia quatro.

Os exames apontam lesões como equimoses, escoriações e outros ferimentos pelos braços, pernas, tronco e cabeça da vítima. No rosto, são quatro ferimentos e no tronco pelo menos mais seis lesões. Há feridas também no ânus.

O cônsul chegou a chamar socorro para o marido, alegando que ele havia tropeçado e batido a cabeça. A versão causou estranheza aos socorristas. O médico responsável suspeitou de um mal súbito, mas não quis atestar o óbito, encaminhando o corpo ao Instituto Médico Legal (IML).

Para policiais militares, o cônsul contou que o marido tomava pastilhas para ajudar a dormir e também bebia muito, diariamente.

O apartamento dos dois tinha sinais de sangue, e também indícios de uma lavagem recente, feita por uma funcionária do cônsul.

A Polícai Civil do Rio investiga o caso.