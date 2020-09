Corpo de Bombeiros da Bahia explica situação de JP Gadêlha, que está em A Fazenda

Um dos 20 participantes do reality "A Fazenda", JP Gadêlha segue recebendo seu salário como Soldado Bombeiro Militar 1ª Classe na Bahia.

Para participar do programa da Record, JP pediu afastamento de suas atividades, que é um direito seu. Em nota, a corporação informou que ele está gozando de suas férias e afastamentos temporários referentes ao período de 2019 e 2020.

Após a participação no reality, mesmo se vencer o prêmio de R$ 1,5 milhão, JP é aguardado para o retorno de suas atividades no Corpo de Bombeiros Militar da Bahia.

Veja nota do Corpo de Bombeiros

O Corpo de Bombeiros Militar da Bahia vem a público informar que o Soldado Bombeiro Militar 1ª Classe João Paulo Gadêlha Aguiar Malta de Moura encontra-se afastado das suas atividades laborais na Unidade em que serve para fruição das férias referentes aos períodos aquisitivos de 2019 e 2020, bem como de afastamentos temporários previstos na Lei 7.990, de 27 de dezembro de 2001. O gozo de tais direitos é exercido seguindo escala organizada pela Unidade de lotação do militar, sendo que, conforme as normas que regulam a concessão desses afastamentos, tão logo se encerrem, o militar deverá retornar a sua Unidade para o desempenho regular das atribuições do seu cargo. Esclarece-se, ainda, que o exercício desses direitos não altera a remuneração do militar.