Corpo de Bombeiros distribuí 600 quentinhas no caruru de Santa Bárbara em Salvador

Por causa da pandemia da covid-19, o tradicional caruru distribuído pelo Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBMBA) em homenagem a Santa Bárbara, realizado em 4 de dezembro. As 600 quentinhas contendo a iguaria vão ser distribuídas para os moradores de comunidades da capital baiana.

A missa, que também acontece tradicionalmente na capela do 1° Grupamento de Bombeiros Militar (1°GBM/Barroquinha) este não terá a presença dos fiéis. A cerimônia vai ser transmitida ao vivo através do Instagram da corporação. O quartel também não estará aberto para a visitação do público para visitação.

"Essas entregas acontecem tradicionalmente no nosso quartel, mas, por causa da pandemia, desde o ano passado estamos com esse novo formato. Estamos priorizando a entrega das quentinhas para pessoas em vulnerabilidade social e também levamos um pouco de conforto para esses cidadãos. Pedimos a população que não vá ao quartel, mas que façam suas orações em casa", concluiu o comandante-geral Adson Marchesini.