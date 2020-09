Corpo de Bombeiros diz que incêndio em Barra está próximo de ser controlado

Coordenador das missões de prevenção e combate a incêndios florestais do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, o capitão Murilo Rocha, disse nesta segunda-feira (28), que as queimadas que há dez dias atingem o município baiano de Barra, no Oeste, estão próximo de serem controladas. Como as chamas já estão quase debeladas, a corporação informou que foi possível desmobilizar os oito brigadistas voluntários da cidade vizinha de Buritirama.

"Neste momento, temos 18 bombeiros militares florestais e 4 aviões air tractor contratados pelo programa Bahia Sem Fogo. As maiores dificuldades enfrentadas pelos bombeiros foram as altas temperaturas, baixa umidade relativa do ar, ventos fortes e vegetação típica de caatinga, fatores esses que influenciam no comportamento do fogo, tornando mais difícil o seu controle. Por causa disso, o Corpo de Bombeiros mobilizou uma grande estrutura logística para fazer frente a esse incêndio para proteger o meio ambiente, vidas e residências”, disse Rocha.

Conforme o Climatempo, a previsão para a cidade apontava possibilidade de a temperatura chegar a 36 °C e a velocidade dos ventos em torno de 16 km/h.

Do início de setembro até esta segunda, o município de Barra está como o terceiro com maior número de focos de queimadas na Bahia, segundo dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Ao todo, 87 focos de fogo foram identificados por lá, ficando atrás apenas de Muquém de São Francisco (110) e Formosa do Rio Preto (103).