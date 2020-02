Corpo de entregador que estava desaparecido é identificado no IML

Um entregador de lanches que desapareceu na segunda-feira (24) teve o corpo identificado nesta quinta-feira (27) como Linconl Santos Santana, 22 anos. O jovem foi encontrado no dia seguinte ao desaparecimento em um lixão no bairro de São Marcos, em Salvador, mas aguardava a confirmação da identidade.

A família do jovem contou que ele trabalhava em uma hamburgueria no bairro de Colina Azul e que na noite de segunda-feira saiu para fazer uma entrega, mas, na volta, ele desapareceu. O pai do entregador, que prefere não ser identificado, disse que a família começou a achar estranho a demora de Linconl e que ao tentar fazer contato com o jovem outra pessoa respondeu por ele as mensagens de whatsapp.

“Ele desapareceu por volta das 23h. Alguém estava com o celular dele e respondeu as mensagens que a gente estava mandando, mas sempre por escrito. Não gravou áudio, como meu filho sempre fazia. A mãe pediu para ele atender as ligações, mas a pessoa não atendeu. Foi aí que começamos a desconfiar. O corpo foi encontrado no dia seguinte”, contou.

Em nota, a Polícia Militar informou que policiais da 50ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/ Sete de Abril) foram acionados pelo Central de Comunicações da Polícia após uma denúncia de que havia um corpo do sexo masculino carbonizado no interior de uma lixeira, na rua Carlos Mariguela, em Colinas de Pituaçu, bairro de São Marcos.

A guarnição localizou o corpo, isolou a área e acionou o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para perícia e remoção. Apesar da crueldade dos bandidos, os peritos do Instituto Médico Legal Nina Rodrigues conseguiram fazer a identificação através das digitais.

A família já havia registrado queixa do desaparecimento do jovem, mas retornou à Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), nesta quinta-feira (27), para informar do homicídio. Agora, a polícia vai investigar a motivação e a autoria do crime.

Lincol era o terceiro de cinco filhos. Além dos quatro irmãos, deixa mãe e pai. O corpo será sepultado nesta sexta-feira (28), no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador.