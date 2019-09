Corpo de ex-mulher de Gilberto Gil é velado em Salvador

O corpo da professora Belina Aguiar Gil Moreira está sendo velado no cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, neste sábado (31). Ela foi a primeira esposa do cantor Gilberto Gil, tinha 81 anos e morreu vítima de câncer, na sexta-feira (30). O sepultamento acontecerá na manhã desse domingo (1º).

O movimento começou a ficar intenso por volta das 15h na capela G do cemitério. Familiares, amigos e ex-alunos de Belina, a maioria vestindo branco, foram até o local para se despedir da professora de literatura. Gilberto Gil também marcou presença. Ele chegou cerca de 1h depois do início do velório e permaneceu alguns minutos ao lado do caixão.

Belina ao lado das filhas Nara (esq) e Marília (dir) (Foto: Reprodução)

Belina e Gil foram casados por dois anos, entre 1965 e 1967, e tiveram duas filhas. Emocionada, a também cantora Nara Gil destacou a paixão da mãe pela vida como uma de suas características marcantes.

“Minha mãe viveu bem. Ela deu aula até o começo deste ano. Nos últimos 22 anos ela foi professora da Escola Pan Americana. Deu aula nas Mercês e em vários outros colégios. Ela era professora, dedicadíssima, de literatura. Era uma pessoa alegre. Feliz, e pra frente. Adorava festas. Uma pessoa que viveu plenamente”, afirmou Nara.

Belina morreu em um hospital de Salvador, onde estava internada. A família não divulgou o nome da unidade de saúde. A professora também foi bancária. Foi para ela que Gilberto Gil compôs a canção “Amor até o Fim”, sucesso na voz de Elis Regina e cantada por Maria Rita na gravação do DVD Banda Dois.