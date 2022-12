Corpo de funcionário público que invadiu condomínio é levado para o Rio Grande do Norte

O corpo do servidor público federal Jaques Freitas, 44 anos, que morreu na última sexta-feira (23) ao se ferir durante a invasão de um condomínio em Itapuã, foi transferido para o estado do Rio Grande do Norte, onde será sepultamento. No dia, após um suposto surto, ele "mergulhou" numa porta de vidro e acabou morrendo devido à gravidade das lesões - um dos cortes atingiu a veia femoral.

"A família já removeu o corpo. Foi transferido para o Rio Grande do Norte", informou um vizinho de Jaques. A transferência aconteceu no sábado (24), segundo ele e o enterro será na segunda-feira (26). O horário e o local não foram informados. A reportagem procurou o Departamento de Polícia Técnica (DPT), mas até o memento não respondeu.

Um outro vizinho do funcionário público federal disse que os trâmites para o translado do corpo foram realizados pela ex-mulher de Jaques, que veio à Bahia assim que tomou conhecimento da morte dele. "Foi ela também foi responsável pela liberação do corpo no IML (Instituto Médico Legal Nina Rodrigues)", disse.

Amiga de Jaques, Grace Bulcão disse que ele sofria com um transtorno mental. "Ele tinha um diagnóstico de esquizofrenia", contou. "Ele tinha parado de tomar os medicamentos, não estava fazendo o tratamento", acrescentou.

Apesar dos problemas, Jaques mantinha uma rotina normal e estava trabalhando. De acordo com Grace, ele tentava liberação para o trabalho remoto do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), porque desejava voltar para o Rio Grande do Norte, de onde ele era e onde vive sua família, incluindo seus dois filhos - um deles autista e exige mais atenção. "Acho que o surto dele foi por conta da negativa da Junta Médica para ele ir pro Rio Grande do Norte e ficar em trabalho remoto", pontou Grace.

Ela afirma que Jaques já tinha sofrido um episódio de surto anteriormente, quando estava na cidade baiana de Santa Terezinha, onde costumava saltar de para-quedas. "Lá ele surtou e correu pra mata, passou dois dias achando que estava sendo perseguido. Depois foi pro quartel, todo ferido, porque entrou na mata descalço, de qualquer jeito. Isso aconteceu já, mas agora o problema é que aconteceu no meio de pessoas", relatou.

Portão

Antes de invadir um condomínio e tentar estuprar uma moradora em Itapuã, Jaques quebrou com o próprio corpo dois portões da casa onde morava, no mesmo bairro, durante um suposto surto. Um vídeo registou a situação.

Jaques morava em um condomínio na Avenida das Dunas há cerca de 10 anos. Na imagem, ele aparece usando apenas uma bermuda estampada. O funcionário público se afasta um pouco e em seguida se joga contra o portão e caminha na rua. Na gravação, é possível ver um outro portão no chão, que foi também derrubado por Jaques.

Um dos vizinhos disse que na noite de quinta ele estava eufórico. "Ele não bebia, mas estava muito agitado, falando coisas que ninguém entendia e depois entrou. Instante depois, ele tentou pular a janela de minha casa e não deixei. Ele estava fora de si. Em seguida, entrou na casa de outro vizinho pela janela, quebrou algumas coisas e saiu por onde entrou, sendo que a porta estava aberta", contou.

O vizinho disse que um outro morador do condomínio, após a saída de Jaques, levou a polícia até a casa do funcionário público. "Nunca ficamos sabendo que ele usava drogas, mas foi encontrada uma certa quantidade de cogumelos, que podem ter a ver com o surto", disse o vizinho.

Ele disse ainda que há um ano Jaques se converteu ao islamismo e que era funcionário do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-BA), na área de tecnologia da informação (TI).

Invasão

Dificilmente os moradores do Condomínio Studio Oceânico, na Travessa Flamengo, irão esquecer o que aconteceu. "Nunca pensei passar por uma situação dessa", disse a síndica Rita Pires, 52, produtora e atriz.

Imagens das câmeras do condomínio mostram o momento ele chega ao local e depois de se jogar contra uma porta de vidro.

Ferido, Jaques ameaçou com um caco de vidro duas moradoras, que conseguiram escapar. Ele encontrou a porta de um apartamento aberta, onde entrou. "Ele entrou no apartamento de uma moradora, estrangeira, que tem o hábito de deixar a porta aberta. Ele tirou a roupa e a agarrou. Ela conseguiu se livrar dele e correu para a piscina e ele foi atrás", contou a síndica.

Ele chegou na área da piscina ensanguentado, abordou outros moradores e depois caiu no chão, fazendo orações. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

"Ele caiu duas vezes no corredor, depois chegou na piscina, foi atrás da estrangeira e caiu novamente. Ele se ajoelhou e começou a fazer movimentos como se estivesse rezando, batendo a cabeça no chão e depois começou a agonizar. Quando mergulhou contra o vidro da porta de entrada, ele quebrou a mão e se cortou todo, inclusive na perna. O perito disse que atingiu a veia femoral", finalizou.