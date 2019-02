Corpo de grávida que estava em pousada em Brumadinho é identificado

O corpo da administradora de empresas Fernanda Damian de Almeida, 30 anos, foi identificado neste final de semana pela Polícia Civil de Minas Gerais. Ela é uma das pessoas que morreu na tragédia de Brumadinho, na cidade mineira, com o rompimento da barragem da Vale. Fernanda estava grávida de cinco meses e se hospedara na Pousada Nova Estância, próxima à mina do Córrego do Feijão, com o marido e outros familiares.

Além de Fernanda, mais cinco corpos foram identificados no final de semana: Bruna Lelis de Campos, Cristiano Braz Dias, Denilson Rodrigues, Tiago Coutinho do Carmo e Zilber Lage de Oliveira.

Fernanda e o marido, o arquiteto Luis Taliberti Ribeiro da Silva, 31, moravam havia quatro anos na Austrália. Estavam de férias no Brasil, visitando a família após dois anos sem vir ao país. Ficaram uma semana em Florianópolis (SC), depois foram para Brumadinho, para conhecer Inhotim, e de lá seguiriam para Tiradentes, também em Minas.

Para visitar o museu, viajaram com Adriano Ribeiro da Silva, 60, Maria Lourdes Ribeiro, 58, e Camila Taliberti Ribeiro da Silva, 33, respectivamente, pai, madrasta e irmã de Luis. Maria Lourdes é a única que ainda não foi localizada - todos os outros morreram.

Morreram na tragédia 169 pessoas e ainda há 141 desaparecidos. Desde o início das buscas, foram localizadas 393 pessoas. Segundo a Defesa Civil, não há mais ninguém hospitalizado.