Corpo de homem é encontrado no Dique do Tororó

O corpo de um homem foi encontrado no Dique do Tororó na manhã desta quinta-feira (17). A vítima foi retirada da água por uma equipe do Grupamento Marítimo, do Corpo de Bombeiros.

O homem não foi identificado oficialmente mas, de acordo com testemunhas no local, ele era morador do Vale das Pedrinhas e costumava andar pelo local. Ainda não há informações se o homem entrou na água por vontade própria ou não.

(Foto: Marina Silva/CORREIO)

O corpo está no local, escoltado pela Polícia Militar, que aguarda a chegada do Departamento da Polícia Técnica. Por causa da movimentação, o trânsito está lento na região do Dique.

Essa é a segunda ocorrência em menos de uma semana. No domingo, o homem morreu após entrar no Dique para nadar.